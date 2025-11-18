“Si no te largas, te vamos a desaparecer”: La pesadilla de Reyna, menor agredida en Marcha de la Generación Z

Reyna Pacheco, estudiante y menor de edad, vivió una de las agresiones más graves registradas durante la marcha de la Generación Z del sábado 15 de noviembre en la CDMX. Lo que inició como una movilización pacífica terminó en golpes, robo y amenazas de desaparición por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La joven acudió con su hermana y su madre para exigir un México más seguro, sin imaginar que sería atacada mientras intentaba grabar lo que ocurría.

La violencia estalló en el Zócalo después de que los granaderos lanzaron gas lacrimógeno sin provocación visible. En ese momento, cientos de asistentes buscaron escapar, pero fueron encapsulados. Reyna intentó documentar las agresiones, acción que detonó el robo de su teléfono y una amenaza directa: “Si no te largas de aquí, te vamos a desaparecer”.

¿Qué ocurrió con Reyna en la Marcha de la Generación Z?

Según su testimonio, la joven grababa a policías golpeando a manifestantes cuando un granadero le arrebató el celular. Al reclamar, recibió empujones, jalones de cabello y amenazas de muerte. Solo un adulto mayor y una mujer que intervinieron lograron sacarla del cerco policial. Su hermana también fue golpeada al intentar ayudarla.

Cuando salen los granaderos de las oficinas de Gobierno, venían unos atrás, unos a un lado… nos rodearon, -recuerda Reyna.

El ataque no fue aislado. Familias, adultos mayores y estudiantes vivieron escenas similares. La SSC no ha explicado por qué se lanzó gas ni por qué se encapsuló a personas que no estaban cometiendo ninguna falta.

¿Cómo comenzó el caos en el Zócalo?

La concentración transcurría en calma hasta que grupos de granaderos salieron de los edificios de gobierno y avanzaron de forma sorpresiva sobre los asistentes. Testigos señalaron que hubo agresiones sin previo aviso y detenciones indiscriminadas. En medio del pánico, la multitud intentó dispersarse, pero los escudos policiales cerraron los accesos.

Reyna recuerda haber visto a agentes golpeando a un joven con los bordes de sus escudos “como guillotina”, uno de los momentos que intentó registrar antes de ser atacada.

Detenciones irregulares y el grito de “la cuota”

La menor señaló que presenció cómo policías se llevaban a decenas de jóvenes que no mostraban resistencia. Hasta ahora, familiares continúan buscando a sus hijos y hermanos. La frase “¡la cuota, la cuota!”, que varios agentes gritaron durante la detención de jóvenes, revela posibles prácticas de extorsión o metas de arresto no justificadas.

¿Dónde están todos estos chicos que detuvieron?, -pregunta Reyna con angustia.

Organizaciones civiles han pedido a la autoridad transparentar el número de detenidos, su ubicación y las razones de cada aseguramiento.

El miedo que permanece tras la denuncia

Reyna presentó una denuncia por el robo de su celular. Sin embargo, teme el uso indebido de su información personal y posibles represalias. Su experiencia la dejó con una sensación profunda de vulnerabilidad.

No sé si mañana voy a ser yo, mi hermana o mis sobrinas, -dijo.

La joven marchó para exigir un México más seguro y volvió con la convicción de que denunciar es un acto de supervivencia. Su testimonio se suma a una larga lista de voces que piden frenar los abusos policiales en la capital.

