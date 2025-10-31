Detienen a 6 personas y decomisan 600 dosis de droga en CDMX
Durante dos despliegues operativos detuvieron a una mujer y un hombre en posesión de decenas de dosis de aparente narcótico.
Tras realizar varios cateos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se detuvo a cuatro personas y se aseguraron más de 600 dosis de presunta droga en distintas alcaldías de la CDMX.
Detenidos y decomiso de droga en CDMX
Elementos de la Fiscalía General de Justicia ( FGJ ), ambas de la Ciudad de México, con apoyo de las Secretarías de Marina Armada de México (SEMAR), de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) cumplimentaron cuatro órdenes de cateo en diferentes domicilios de CDMX.
El primero fue en la alcaldía Iztapalapa donde se detuvo a una mujer que transportaba cerca de mil envoltorios de droga.
En la alcaldía Miguel Hidalgo fue detenido un hombre en posesión de posible cocaína.
Catean domicilios y aseguran droga
Además, tras varias denuncias ciudadanas se detuvo a un hombre de 45 años y un joven de 20 años y se realizaron trabajos de investigación, vigilancias fijas y móviles para catear un domicilio en la avenida Exploradores de Zaragoza en la colonia Ejército de Oriente Tercera sección en la
alcaldía Iztapalapa
y se aseguraron:
- 100 dosis de una sustancia similar a la metanfetamina
- 199 bolsitas con aparente cocaína
En un predio ubicado en la calle Hidalgo en la colonia Valentín Gómez Farías en la alcaldía Álvaro Obregón se detuvo a un hombre de 30 años y se aseguraron 159 dosis de cocaína.
También en la calle Ferrocarril de Cuernavaca en la colonia Plutarco Elías Calles en la alcaldía Miguel Hidalgo se aseguraron 72 dosis de marihuana.
En la avenida Puebla en la colonia Agrícola Pantitlán de la alcaldía Iztacalco se detuvo a un hombre de 44 años y se le aseguraron 70 bolsitas de marihuana , un teléfono celular y dinero en efectivo.
Por otro lado, en la calle Antonio Estévez en la colonia Ejército de Oriente en la alcaldía Iztapalapa se detuvo a una mujer de 61 años y se le aseguraron:
- 365 dosis de metanfetamina
- 352 dosis de cocaína en polvo
- 141 de piedra
- 122 bolsitas con marihuana
- 1 báscula gramera
Resultado de trabajos de investigación para el combate a los delitos de alto impacto, en @Alc_Iztapalapa, @IztacalcoAl, @AlcaldiaMHmx y @AlcaldiaAO, se ejecutaron cuatro órdenes de cateo y se detuvo a cuatro personas y se aseguraron más de 600 dosis de presunta droga.— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 31, 2025
Además,… pic.twitter.com/ioapKJEb69
