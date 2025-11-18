¡Se quedó dormido! Conductor de Trolebús elevado chocó con otra unidad; hay más de 20 heridos

La mañana de este martes 18 de noviembre, dos unidades del Trolebús Elevado que circulan entre la estación del Metro Santa Martha, en la Línea A, hacia el municipio de Chalco (Estado de México) protagonizaron un accidente, dejando al menos 26 personas lesionadas, según el Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

De acuerdo a reportes de testigos y videos que circulan en redes sociales, el accidente ocurrió cuando una unidad chocó por detrás a otra. Usuarios afirman que el conductor del vehículo que causó el impacto se habría quedado dormido al volante.

En un clip publicado en X, un pasajero narra: “Venía dormido … se durmió, venías durmiendo porque si no no se hubiera estrellado”.

Atención de emergencia y suspensión del servicio

Al lugar llegaron ambulancias para atender a las personas lesionadas en la zona de Santa Martha y Acahualtepec, alcaldía Iztapalapa . La circulación del trolebús fue suspendida temporalmente mientras los equipos de emergencia trabajan para evaluar a los heridos.

De acuerdo con el STE, las 26 personas reciben atención médica en el patio de Acahualtepec y, por fortuna, ninguna tendría lesiones graves.

En un comunicado oficial, la dependencia aseguró que colaborará con las autoridades correspondientes para determinar la responsabilidad del accidente. Además, dijo que se mantendrá pendiente de la evolución de la salud de los pasajeros y ofrecerá el apoyo necesario.

No es el primer incidente en la Línea 11

Este no es el primer percance para el Trolebús Elevado : el pasado 5 de noviembre, una unidad de la Línea 11 chocó contra un poste en el tramo Valle de Chalco–Santa Martha, dejando a tres personas lesionadas, aunque por fortuna sin necesidad de hospitalización.

La Línea 11 fue inaugurada apenas el pasado 18 de mayo, con 15 estaciones proyectadas y un trayecto de más de 18 kilómetros, conectando Chalco con Iztapalapa.

Además, usuarios han reportado otros problemas en la nueva línea: en julio de este año se publicaron imágenes de baches en el tramo elevado, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura.

