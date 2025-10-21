La bodega escondida en el Centro de CDMX donde las cobijas y almohadas están “regaladas”

En pleno corazón del Centro Histórico existe una bodega que se volvió viral por vender cobijas y almohadas baratas que parecen un regalo. Te contamos dónde está este lugar secreto donde puedes encontrar blancos a precios bajos y de calidad que muchos consideran el paraíso de los mayoristas.

Descubre la bodega del Centro de CDMX donde las cobijas y almohadas se venden a mitad de precio. Ideal para revender o decorar tu casa sin gastar de más.

Así es la tienda donde puedes comprar cobijas y almohadas a mitad de precio

Ubicada en una de las calles más concurridas del Centro Histórico de la CDMX, esta bodega se ha convertido en el secreto mejor guardado de quienes buscan productos de temporada a precios de remate. Aquí, las cobijas, almohadas, sábanas y colchas se venden hasta con el 50% de descuento respecto a precios de tiendas departamentales.

Los visitantes aseguran que pueden encontrar cobijas desde $80 y almohadas desde $50 pesos, dependiendo del tamaño y el material. El lugar suele llenarse en temporada de frío, cuando cientos de personas acuden para comprar cobijas calientitas. Además, ofrecen promociones especiales si compras por caja o a partir de cierta cantidad de piezas, lo que lo convierte en un punto ideal para comerciantes.

¿Dónde comprar cobijas y almohadas baratas para revender?

La famosa bodega se encuentra cerca del Mercado de Tepito y la calle de Manuel Doblado, una zona conocida por sus precios bajos y su variedad de productos textiles. Si lo que buscas es iniciar tu negocio de cobijas, este es un sitio perfecto, ya que puedes adquirir mercancía al mayoreo sin necesidad de intermediarios.

Muchos compradores recomiendan llegar temprano, pues los productos de mayor demanda, como las cobijas de personajes , edredones y almohadas ortopédicas, se agotan rápido. Además, algunos locales ofrecen entregas a domicilio o envíos al interior del país, lo que facilita iniciar un negocio desde cualquier punto de México.

Con precios económicos y una gran variedad de productos y diseños, esta bodega del Centro Histórico de la CDMX se ha ganado su fama en redes sociales como el lugar donde todo está “regalado”. Así que si buscas renovar tu ropa de cama o emprender sin invertir tanto, vale la pena darte una vuelta por este rincón económico de la CDMX que ya es tendencia entre compradores inteligentes.