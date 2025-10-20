Policía detiene a hombres con caimán en el Zócalo de la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) detuvo a dos hombres en el Zócalo que transportaban en contenedores inadecuados a tres animales exóticos, entre ellos a un caimán .

La detención de los individuos se realizó después de algunos ciudadanos alertaran sobre la exhibición de estos animales en calles del Centro Histórico. A través de redes sociales compartieron fotografías sobre esta práctica sin ningún impedimento.

#CDMX | 🐊 Dos sujetos fueron detenidos mientras transportaban, en contenedores inadecuados, a un caimán de anteojos, una serpiente de burmes y un mono capuchino.



Sucedió en inmediaciones del Zócalo en la capital mexicana. pic.twitter.com/EU8WQJvTdS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 19, 2025

¿Cómo fue el aseguramiento del caimán?

Tras los reportes ciudadanos, la SSC pidió a elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) que realizaran recorridos en las calles del Centro Histórico. Fue en la intersección de las calles Madero y Monte de Piedad que vieron cómo los hombres cargaban cajas de plástico sospechosas.

Al abrir las cajas descubrieron a un caimán de anteojos (que tenía el hocico amarrado), un mono capuchino y una serpiente de burmes, por lo que se puso a los animales bajo resguardo de las autoridades.

¿Quiénes son los detenidos?

Los hombres de 38 y 41 años de edad, quienes dijeron ser provenientes de Tamaulipas, fueron presentados ante el agente de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FIDAMPU).

Los ejemplares de fauna silvestre fueron entregados a personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BBVA) que los llevó a instalaciones de la alcaldía Xochimilco, donde serán examinados por médicos veterinarios zootecnistas y después serán entregados a las autoridades competentes.

