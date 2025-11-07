SSC asegura droga y rescata a varias especies de animales protegidos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero donde aseguraron droga y resguardaron varias especies protegidas.

Catean domicilio y aseguran droga

Durante un operativo de la SSC y personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, con apoyo de las Secretarías de Marina Armada de México (SEMAR), de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) realizaron un cateo en calle José Rolón en la colonia Tepetatal.

Luego de recibir varias denuncias ciudadanas, un Juez de Control otorgó una orden de cateo para intervenir un inmueble y derivado de ello se aseguraron 17 bolsas que contenían material sintético. También decomisaron una bolsa color negro con alrededor de 30 kilogramos de marihuana y varios empaques de distintos colores con 124 dosis del mismo vegetal.

En el lugar se encontraba una mujer de 87 años en aparente situación vulnerable que buscaba refugiarse del frío.

Resguardan especies protegidas

Además, se solicitó el apoyo de personal de la Brigada de Vigilancia Animal ( BVA ) pues en el lugar encontraron:



Dos tucanes esmeraldas

Una víbora de cascabel

Un loro de corona blanca

Dos lagartijas espinosas

Una lagartija falsa escorpión

Una boa constrictora

Dos pericos de frente naranja

Una pitón bola

Dos ninfas

Dos lagartos Jesucristo

Algunas de las especies de fauna más comercializadas ilegalmente en México son:

Perico cabeza amarilla (Amazona oratrix)

Guacamaya roja (Ara macao)

Guacamaya verde (Ara militaris)

Tucán pecho amarillo (Ramphastos sulfuratus)

Mono araña (Ateles geoffroyi)

Mono aullador (Aulluata palliata)

Tarántula rodillas rojas (Brachypelma smithi)

Iguana negra (Ctenosaura pectinata)

Iguana verde (Iguana iguana)

Víboras de cascabel (Crotalus sp.) Halcón de Harris (Parabuteo unicinctus)

El inmueble fue asegurado y sellado y se encuentra bajo resguardo policial, todo lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

