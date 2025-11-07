SSC asegura droga y rescata a varias especies de animales protegidos
Se desplegó un operativo coordinado entre la SSC, FGJ, SEMAR, Defensa y Guardia Nacional en CDMX en seguimiento a varias denuncias ciudadanas.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero donde aseguraron droga y resguardaron varias especies protegidas.
Catean domicilio y aseguran droga
Durante un operativo de la SSC y personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, con apoyo de las Secretarías de Marina Armada de México (SEMAR), de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) realizaron un cateo en calle José Rolón en la colonia Tepetatal.
Luego de recibir varias denuncias ciudadanas, un Juez de Control otorgó una orden de cateo para intervenir un inmueble y derivado de ello se aseguraron 17 bolsas que contenían material sintético. También decomisaron una bolsa color negro con alrededor de 30 kilogramos de marihuana y varios empaques de distintos colores con 124 dosis del mismo vegetal.
En el lugar se encontraba una mujer de 87 años en aparente situación vulnerable que buscaba refugiarse del frío.
Resguardan especies protegidas
Además, se solicitó el apoyo de personal de la Brigada de Vigilancia Animal (
BVA
) pues en el lugar encontraron:
- Dos tucanes esmeraldas
- Una víbora de cascabel
- Un loro de corona blanca
- Dos lagartijas espinosas
- Una lagartija falsa escorpión
- Una boa constrictora
- Dos pericos de frente naranja
- Una pitón bola
- Dos ninfas
- Dos lagartos Jesucristo
El inmueble fue asegurado y sellado y se encuentra bajo resguardo policial, todo lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público.
