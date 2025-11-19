¡Ojo con la multa! Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 19 de noviembre

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que por motivos del programa Hoy No Circula que aplica en la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex), los autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4 y aquellos con holograma 1 y 2 no podrán transitar en estas entidades el miércoles 19 de noviembre.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que la CAMe señaló que el programa de movilidad vehicular aplica de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas, esto dentro de toda la CDMX y algunos municipios conurbados del Edomex.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, no respetar el Hoy No Circula puede generar multas económicas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida por los automovilistas.

Es importante señalar que las mismas autoridades de tránsito están facultadas en remitir el vehículo infractor al depósito del corralón, lugar en el cual se deberá pagar la multa correspondiente por la falta, así como acreditar la pertenencia del mismo auto.

¿Quiénes pueden infraccionar por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

A pesar de lo antes señalado, es importante mencionar que las únicas autoridades facultadas en emitir las multas y sanciones son los policías de tránsito, los cuales se identifican por su uniforme color azul marino con vivos en color amarillo.

Para poder identificar a estos oficiales capacitados para infraccionar, la ciudadanía lo podrá hacer con tan solo verificar el gafete con la leyenda “autorizado para infraccionar”.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

De acuerdo con la misma CAMe, los autos que están exentos al Hoy No Circula tanto en la CDMX como en el Edomex, son aquellos que cuenten con holograma de verificación 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos.

Por otro lado, también quedan exentos los vehículos con placas de personas con discapacidad, así como los motociclistas.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

