Caso Andrea Holguín: murió por un boiler sin ventilación; su madre exige justicia

Negligencia, encubrimiento y corrupción marcaron la muerte de Andrea Lilian Holguín de 22 años, quien falleció por intoxicación por monóxido de carbono al bañarse en el que entonces era su hogar, un departamento de Narvarte Oriente, donde el boiler de gas estaba dentro del baño y sin ventilación permanente. La madre de Andrea , Lilián, relató a este medio que tras el deceso enfrentó revictimización de autoridades y omisiones de Protección Civil.

Este reportaje se construyó con entrevista propia a Lilián; además, solicitamos la versión de los propietarios del inmueble, pero no respondieron.

Andrea se mudó a la CDMX para realizar prácticas en la Suprema Corte de Justicia. Rentó un departamento en la colonia Narvarte en donde vivía con una roomie. El boiler estaba en el baño, sin tubo de desfogue al exterior ni ventana ni rejilla de ventilación. Días antes de la tragedia, el 8 de julio, personal de gas cambió un regulador; se detectaron fugas en 6 de 10 cilindros y el de Andrea tenía manguera de agua en vez de una apta para gas, según un técnico que inspeccionó el sitio, afirma Lilián.

El 11 de julio, Andrea fue hallada sin vida en la regadera.

Omisiones antes y después: “Así están todos”

De acuerdo con Lilián, la roomie de Andrea había recibido en febrero de 2024 la recomendación de cambiar de lugar el boiler; avisó al administrador, quien respondió: “Así están todos los departamentos”, según la madre.

Tras la muerte, Protección Civil recibió orden del Ministerio Público para inspeccionar; un funcionario reportó que no pudo hacerlo por remodelación, pese a que —asegura Lilián— el edificio seguía rentando unidades. En una inspección posterior, con detector de CO, se registraron riesgos altos en 6 departamentos y todos los boilers estaban al interior de baños, sin ventilación.

Revictimización institucional y una investigación por homicidio culposo

Uno de los hechos en los que a Lilián se le quiebra la voz es al momento de narrar el reconocimiento del cuerpo de su hija en una plancha, de acuerdo con su testimonio le mencionaron que era algo “muy común” en la Ciudad de México.

La carpeta se abrió por homicidio culposo; hubo demoras para la entrega del cuerpo y trámites que en los momentos de dolor de la familia parecían eternos. Paralelamente, representantes de los dueños sondearon una indemnización monetaria que no aceptó.

Un problema de salud pública y de regulación

El monóxido de carbono es incoloro e inodoro y puede acumularse en espacios cerrados; su inhalación provoca desorientación, desmayo y muerte, advierte la Secretaría de Salud.

Durante la temporada de frío 2024–2025, la autoridad federal reportó casos y defunciones por CO a nivel nacional, lo que confirma un riesgo recurrente.

En materia técnica, las NOM y reglamentos obligan a que instalaciones de gas y calentadores de agua cumplan condiciones de seguridad y cuenten con accesorios requeridos para su operación segura; el Reglamento de Construcciones de la CDMX exige vistos buenos de seguridad y operación en inmuebles.

Lo que piden las víctimas: verdad, reparación y no repetición

Más allá de una compensación económica, Lilián exige regularizar el edificio, reubicar/ventilar adecuadamente los boilers, sanciones administrativas y disculpas públicas.

Asegura que ha buscado Protección Civil, INVEA, Gestión Integral de Riesgos y Derechos Humanos sin acciones contundentes. Insiste en que no se trata de un “accidente doméstico”: existen normas que se incumplen y autoridades que no hacen cumplir la ley.

El caso de Andrea Lilian revela una cadena de negligencias: un boiler sin ventilación en un baño, fugas en la instalación de gas, falta de inspecciones y revictimización. Su madre busca que su muerte no sea en vano y que se eviten nuevas tragedias en la CDMX.

