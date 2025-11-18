Tren Insurgente en fase de pruebas; costo y tiempo de traslados de Observatorio a Toluca

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ha indicado que el Tren El Insurgente México–Toluca está en su etapa final de construcción y en su fase de pruebas.

Los trabajos abarcan los 57.7 kilómetros que conectan Zinacantepec, Estado de México (Edomex) con la estación Observatorio, en la Ciudad de México (CDMX).

Costo del boleto: ¿Cuánto costará viajar?

El costo del pasaje en El Insurgente dependerá del trayecto recorrido. De acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF):



Zinacantepec - Observatorio: 100 pesos

Toluca Centro - Observatorio: 90 pesos

Metepec - Observatorio: 80 pesos

Lerma - Observatorio: 70 pesos

Tramos cortos dentro del Valle de Toluca: 15 pesos para una estación; 20 pesos para dos o tres estaciones

Además, el reglamento oficial del tren establece que la tarifa suburbana (recorridos dentro del Estado de México) es de 15 pesos y que el costo incluye un seguro para el viajero.

Se puede pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la cual tiene un costo de 15 pesos sin saldo.

Tiempo de traslado y capacidad

El tren circulará por una doble vía electrificada y alcanzará velocidades entre 90 y 160 km/h, de acuerdo con el proyecto original de la SICT.

Se prevé que el viaje completo dure menos de 60 minutos, aunque las fuentes más recientes apuntan a unos 39 minutos desde Zinacantepec hasta Observatorio .

El tren contará con 20 trenes, cada uno con capacidad para 718 pasajeros y se espera que transporte a cerca de 140 mil personas al día.

Avances en la infraestructura y sistemas

Según la SICT, la obra civil ya se dio por concluida y, actualmente, se trabaja en la instalación de los sistemas electromecánicos. Esto incluye cableado de media y baja tensión, mecanismos de señalización, telecomunicaciones y otras tecnologías esenciales para su seguridad operativa.

Además, se están llevando a cabo pruebas de funcionamiento para garantizar la confiabilidad antes del inicio de operaciones.

En las estaciones de Santa Fe y Vasco de Quiroga, por ejemplo, se afinan los detalles técnicos y de acceso. Parte importante de esta ruta es el Puente Atirantado, una pieza de ingeniería única: tiene cinco claros, tirantes de acero, una curvatura de 800 metros y requirió más de seis mil toneladas de acero en su construcción.

Próximos pasos y panorama estratégico

En Observatorio, las obras seguirán para instalar un Centro de Transferencia Modal (CETRAM) que conectará con la Línea 1 del Metro , lo que ampliará las opciones de movilidad una vez que el tren entre en operación total.

El gobierno ha señalado que este tren es parte de una visión más amplia para mejorar la movilidad entre la Zona Metropolitana de Toluca y el poniente de la Ciudad de México: al ofrecer un transporte más rápido, seguro y con menor costo, el Insurgente podría convertirse en un pilar de la conectividad regional.

Por el momento, el tren está en fase de pruebas, con previsión de inaugurarse completamente a principios de 2026, según reportes recientes.

