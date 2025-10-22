inklusion.png Sitio accesible
Fuga de agua potable deja sin suministro por 24 horas a vecinos de la colonia Portales Sur

Reportes señalan que la fuga provocó la pérdida de miles de litros de agua en la colonia Portales Sur; se rompió una tubería de 12 pulgadas en la zona.

Publicado por: Yael Toribio

  • La fuga de agua se registró en la calle Nevado entre Monrovia y Eje Central
  • Bomberos, Gestión Integral del Agua y la alcaldía Benito Juárez
  • Vecinos se quedaron sin agua por varias horas derivado de la fuga
  • La fuga votó el pavimento por lo cual se necesitó una reparación profunda
  • Autoridades laboraron en la zona por horas para reparar el daño
CDMX
