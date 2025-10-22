Fuga de agua potable deja sin suministro por 24 horas a vecinos de la colonia Portales Sur
Reportes señalan que la fuga provocó la pérdida de miles de litros de agua en la colonia Portales Sur; se rompió una tubería de 12 pulgadas en la zona.
Publicado por: Yael Toribio
- La fuga de agua se registró en la calle Nevado entre Monrovia y Eje Central
- Bomberos, Gestión Integral del Agua y la alcaldía Benito Juárez
- Vecinos se quedaron sin agua por varias horas derivado de la fuga
- La fuga votó el pavimento por lo cual se necesitó una reparación profunda
- Autoridades laboraron en la zona por horas para reparar el daño