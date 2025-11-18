Casos en los que se activa la Alerta púrpura por frío extremo en la CDMX

En la CDMX hay una clasificación de cinco colores de alerta para el frío que van del verde al púrpura y aquí te explicamos en qué consiste cada uno, cuándo se activa y cómo protegerse.

¿Cuándo se activa la Alerta púrpura por frío?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil ( CNPC ) estas alertas proporciona información oportuna y eficaz para tomar acciones y reducir el posible riesgo.

El esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) tiene una clasificación de cinco colores para el frío, y la alerta púrpura se activa cuando se prevé frío extremo, es decir de -3°C.

Clasificación de alertas por bajas temperaturas

Aquí te compartimos los colores y su significado para que lo tomes en cuenta cuando se active alguna alerta por frío :



Verde cuando hay temperaturas de 6°C

Amarilla con temperaturas de entre 4 y 6°C

Naranja de entre 1 a 3°C y puede provocar daños en estructuras frágiles

Rojo son temperaturas de -2°C a 0

Púrpura son temperaturas de -3°C, son fenómenos meteorológicos que pocas veces se registran pero puede ocurrir

Recomendaciones ante bajas temperaturas

Protección Civil recomienda a la población que durante esta temporada invernal:



Se abriguen y cubran nariz y boca

Utilizar crema protectora para la piel

Lavarse las manos con frecuencia

Evitar cambios bruscos de temperatura

Consumir líquidos, frutas y verduras con vitaminas A y C

En caso de sentir molestia, acude al médico

En las viviendas se recomienda:



Sellar puertas y ventanas y cerrar cortinas durante la noche

Revisa instalaciones de gas y electricidad

Asegura un refugio para mascotas y animales de compañía

Mantenerse informado mediante fuentes oficiales

En caso de alguna emergencia, se recomienda a la población comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel o al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

