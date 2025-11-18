Casos en los que se activa la Alerta púrpura por frío extremo en la CDMX
Estas alertas se emiten para que la ciudadanía pueda prepararse y evitar o reducir riesgos debido a los fenómenos meteorológicos que se pudieran presentar.
En la CDMX hay una clasificación de cinco colores de alerta para el frío que van del verde al púrpura y aquí te explicamos en qué consiste cada uno, cuándo se activa y cómo protegerse.
¿Cuándo se activa la Alerta púrpura por frío?
De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil ( CNPC ) estas alertas proporciona información oportuna y eficaz para tomar acciones y reducir el posible riesgo.
El esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) tiene una clasificación de cinco colores para el frío, y la alerta púrpura se activa cuando se prevé frío extremo, es decir de -3°C.
Clasificación de alertas por bajas temperaturas
Aquí te compartimos los colores y su significado para que lo tomes en cuenta cuando se active alguna
alerta por frío
:
- Verde cuando hay temperaturas de 6°C
- Amarilla con temperaturas de entre 4 y 6°C
- Naranja de entre 1 a 3°C y puede provocar daños en estructuras frágiles
- Rojo son temperaturas de -2°C a 0
- Púrpura son temperaturas de -3°C, son fenómenos meteorológicos que pocas veces se registran pero puede ocurrir
Recomendaciones ante bajas temperaturas
Protección Civil
recomienda a la población que durante esta temporada invernal:
- Se abriguen y cubran nariz y boca
- Utilizar crema protectora para la piel
- Lavarse las manos con frecuencia
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Consumir líquidos, frutas y verduras con vitaminas A y C
- En caso de sentir molestia, acude al médico
En las viviendas se recomienda:
- Sellar puertas y ventanas y cerrar cortinas durante la noche
- Revisa instalaciones de gas y electricidad
- Asegura un refugio para mascotas y animales de compañía
- Mantenerse informado mediante fuentes oficiales
En caso de alguna emergencia, se recomienda a la población comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel o al 55 5683 2222 de la SGIRPC.
