Ciudad
Nota

Casos en los que se activa la Alerta púrpura por frío extremo en la CDMX

Estas alertas se emiten para que la ciudadanía pueda prepararse y evitar o reducir riesgos debido a los fenómenos meteorológicos que se pudieran presentar.

Alerta púrpura por frío
Hakbar Juárez | adn Noticia
Actualizado el 18 noviembre 2025 13:02hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX hay una clasificación de cinco colores de alerta para el frío que van del verde al púrpura y aquí te explicamos en qué consiste cada uno, cuándo se activa y cómo protegerse.

¿Cuándo se activa la Alerta púrpura por frío?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil ( CNPC ) estas alertas proporciona información oportuna y eficaz para tomar acciones y reducir el posible riesgo.

El esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) tiene una clasificación de cinco colores para el frío, y la alerta púrpura se activa cuando se prevé frío extremo, es decir de -3°C.

Clasificación de alertas por bajas temperaturas

Aquí te compartimos los colores y su significado para que lo tomes en cuenta cuando se active alguna alerta por frío :

  • Verde cuando hay temperaturas de 6°C
  • Amarilla con temperaturas de entre 4 y 6°C
  • Naranja de entre 1 a 3°C y puede provocar daños en estructuras frágiles
  • Rojo son temperaturas de -2°C a 0
  • Púrpura son temperaturas de -3°C, son fenómenos meteorológicos que pocas veces se registran pero puede ocurrir
cdmx caida nieve.jpg
Recomendaciones ante bajas temperaturas

Protección Civil recomienda a la población que durante esta temporada invernal:

  • Se abriguen y cubran nariz y boca
  • Utilizar crema protectora para la piel
  • Lavarse las manos con frecuencia
  • Evitar cambios bruscos de temperatura
  • Consumir líquidos, frutas y verduras con vitaminas A y C
  • En caso de sentir molestia, acude al médico

En las viviendas se recomienda:

  • Sellar puertas y ventanas y cerrar cortinas durante la noche
  • Revisa instalaciones de gas y electricidad
  • Asegura un refugio para mascotas y animales de compañía
  • Mantenerse informado mediante fuentes oficiales

En caso de alguna emergencia, se recomienda a la población comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel o al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

Nevadas provocan caos y emergencia en EUA

[VIDEO] El suroeste de los Estados Unidos se encuentra en crisis, luego de las severas nevadas que se han presentado en los últimos días y que han dejado incomunicados a varias personas.

Clima CDMX
