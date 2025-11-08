Abren nueva convocatoria para la Aldea Juvenil, beneficiarios recibirán 4 mil 500 pesos
La CDMX abrió una nueva convocatoria para formar parte del programa Aldea Juvenil que otorga 4 mil 500 pesos a jóvenes de entre 15 y 17 años, estos son los requisitos y pasos para registrarse.
El Instituto de la Juventud (INJUVE) abrió una nueva convocatoria para los jóvenes de 15 a 17 años que quieran formar parte de la Aldea Juvenil y reciban un apoyo económico de 4 mil 500 pesos mensuales, aquí te decimos cuáles son los requisitos y cómo registrarte para ser beneficiario de este programa de la CDMX.
Requisitos y registro para el programa Aldea Juvenil
Los
jóvenes
interesados es ser beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- No estudiar actualmente en el sistema escolarizado
- Acudir al registro con padre, madre o tutor o carta de autorización en formato libre para realizar actividades de la Aldea
- Copia de la credencial de elector del responsable
- Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
- Credencial de elector del padre, madre o tutor
El registro se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2025 en la sede ALDEA correspondiente a la alcaldía del interesado en un horario de 09:30 a 16:00 horas.
Durante el registro se realizara un tamízaje para priorizar la selección de las personas solicitantes. Para conocer tu sede puedes consultar el siguiente enlace .
¿Qué es la Aldea Juvenil?
La Aldea Juvenil es un programa para acompañar a jóvenes sin acceso pleno a sus derechos para hacerles partícipes de actividades socio-formativas con un diseño desde aportes psicopedagógicos y de educación popular.
Los beneficiarios pueden recibir atención psicológica personalizada, acompañamiento si sufrieron algún tipo de violencia y pueden inscribirse a talleres para fortalecer sus habilidades emocionales y sociales.
Hay clases de educación básica, para la reintegración escolar y cursos de idiomas. También hay talleres de barismo, serigrafía, tatuajes y panadería. Para quienes estén interesados en la música hay clases de batería, guitarra y composición musical o si les apasiona el deporte pueden practicar natación, basquetbol o escalar. Talleres de perspectiva de género, diversidad sexual o de ciencia y medio ambiente.
