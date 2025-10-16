Beca Leona Vicario de 4 mil pesos para estudiantes de primaria; requisitos y fechas de inscripción 2025

Con el objetivo de apoyar e impulsar a niñas y niños de alto rendimiento académico, se anunció la apertura del proceso de inscripción para la beca Leona Vicario, dirigida a estudiantes de nivel primaria. En adn Noticias te proporcionamos toda la información para que solicites el apoyo este ciclo escolar 2025 2026.

¿Qué es la beca Leona Vicario 2025?

La beca Leona Vicario es un apoyo que otorga el gobierno de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (Edomex), a través deln Instituto Municipal de Educación Participativa y Comunitaria.

Actualmente se encuentra abierto el proceso de inscripción, el cual es totalmente en línea del 10 al 21 de octubre de 2025.

¿Cuánto dinero da la beca Leona Vicario 2025?

Se otorga un apoyo económico de 800 pesos durante cinco bimestres, dando un total de 4 mil pesos. Es importante señalar que a diferencia de otros subsidios como lo es la beca Rita Cetina, este solo se entrega uno por familia.

¿Quiénes pueden pedir la beca Leona Vicario 2025?

La beca está dirigida a alumnos de segundo a sexto grado de primaria que cumplan con los siguientes requisitos:



Residir en el municipio de Tlalnepantla de Baz

Estar inscritos en una escuela pública del municipio

Tener un promedio de 10 en el ciclo escolar inmediato anterior

No recibir otra beca de instituciones públicas o privadas

Se asignarán 100 becas de excelencia académica y solo se otorgará una por familia

Requisitos para pedir la beca Leona Vicario 2025

Para poder postularse a la Beca Leona Vicario, los tutores legales de los menores deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Para el estudiante:



Acta de nacimiento

CURP

Boleta o constancia de estudios del ciclo anterior, con promedio de 10

Para el padre, madre o tutor:



Formato de solicitud

CURP

Comprobante de domicilio (reciente)

Credencial para votar vigente

Carta manifiesto de no recibir otra beca

Carta de netirión solicitando la incorporación al programa

Formato Único de Registro de Personas Beneficiarias (FURB)

