Caos en CDMX; colapsa Periférico Sur por bloqueo de Sonideros y estudiantes de la UPN; alternativas viales
Sonideros bloquean Periférico Sur en las inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón para exigir que se les permita trabajar en la demarcación de CDMX.
Durante la tarde de este viernes 7 de noviembre y por más de una hora, un grupo de sonideros bloqueó la circulación vehícular en ambos sentidos sobre Periférico Sur, esto a la altura de la calle 10 muy cerca de las instalaciones de la sede de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México (CDMX).
Información que se ha dado a conocer, señala que las afectaciones se registran por un grupo de 30 personas que se concentraron frente a las oficinas de la alcaldía, esto dentro de los carriles centrales y laterales de la vialidad antes mencionada.
¿Qué pasó en Periférico Sur este 7 de noviembre?
Más allá del bloqueo realizado por los sonideros en la alcaldía Álvaro Obregón, un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) realizan bloqueos a la circulación vehicular en ambos sentidos y en carriles centrales y laterales a la altura del Ajusco.
Son más de 50 estudiantes del plantel UPN Ajusco los que mantienen cerrada la circulación con mantas llenas de consignas, cintas de seguridad y demás artefactos que están impidiendo el paso de cientos de conductores sobre Periférico Sur.
Alternativas viales por el bloqueo en Periférico Sur
De acuerdo con las redes sociales del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (Ovial CDMX), para evitar el bloqueo de los estudiantes de la UPN, se puede utilizar las siguientes vialidades:
- Camino a Santa Teresa
- Boulevard de la Luz
- Eje 10 Sur
- Avenida Insurgentes
Es importante mencionar que se reporta una fila kilométrica de automovilistas que han sido afectados durante la tarde de este viernes 7 de noviembre, por lo cual se recomienda utilizar vías alternas para evitar el caos de la zona.
16:01 #PrecauciónVial | Manifestantes cierran la circulación en ambos sentidos de carriles centrales y laterales de Anillo Periférico a la altura de Carr. Picacho Ajusco, @TlalpanAl. #AlternativaVial Camino a Santa Teresa, Blvd. de la Luz, Eje 10 Sur y Av. Insurgentes. pic.twitter.com/A874jVYobN— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 7, 2025
¿Por qué están bloqueando el Periférico Sur de la CDMX?
Vale la pena mencionar que las afectaciones generadas por el grupo de sonideros, se debe a que están exigiendo que se les permita trabajar sin represalias dentro de la alcaldía Álvaro Obregón, esto luego de que no se les hayan otorgado los permisos para sus eventos.
Por su parte, el grupo de estudiantes de la UPN exigen mejoras a la infraestructura del plantel del Ajusco, el cual se ha ido deteriorando con el paso de los meses sin que se le dé mantenimiento.
