Bloqueos, manifestaciones y rodadas provocarán cierres viales hoy en CDMX
Este sábado se realizarán varias movilizaciones sociales en diversas alcaldías de CDMX provocando cortes a la circulación, conoce qué calles estarán cerradas durante el día.
Aunque sea fin de semana, en la CDMX se llevan a cabo movilizaciones sociales y para que no te quedes atrapado en el tráfico, en adn Noticias te decimos en dónde habrá bloqueos , manifestaciones y rodadas hoy sábado 8 de noviembre de 2025.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy
Alcaldía Benito Juárez
09:00 horas en Municipio Libre y División del Norte, colonia Santa Cruz Atoyac.
Alcaldía Milpa Alta
09:00 horas en Francisco I. Madero y Miguel Hidalgo, colonia Santa Ana Tlacotenco.
Alcaldía Cuauhtémoc
11:00 horas en Av. Paseo de la Reforma 342 (Ángel de la Independencia), colonia Juárez.
12:00 horas en Av. Insurgentes Sur, Col. Roma. Rumbo: Plaza de la Constitución s/n (Palacio Nacional), colonia Centro Histórico; Moneda 13, colonia Centro Histórico.
13:00 horas en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico.
Alcaldía Miguel Hidalgo
12:00 horas en Av. Paseo de la Reforma 51, colonia Bosque de Chapultepec 1ª. Sección.
15:00 horas en Calz. México Tacuba 453, colonia Popotla.
Alcaldía Coyoacán
13:00 horas en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.
¿Cuánto cuesta y cómo realizar una verificación vehicular extemporánea en CDMX?
Aquí puedes conocer todos los pasos a seguir para realizar una verificación vehicular extemporánea en CDMX y cuál es el costo de la multa por dicho trámite.
¿En dónde habrá rodadas hoy?
Ciclistas realizarán rodadas en:
Alcaldía Tlalpan
07:00 horas en Boulevard Picacho Ajusco No. 528, colonia Lomas de Padierna.
Alcaldía Álvaro Obregón
07:00 horas en Plaza Comercial San Jerónimo No. 630-4, colonia Jardines del Pedregal.
Alcaldía Cuajimalpa
07:45 horas en Giant Santa Fe en Av. Tamaulipas No. 3796, colonia Lomas de Santa Fe – Contadero.
Alcaldía Benito Juárez
08:00 horas en Galaxy Bikes Revolución ubicado en Av. Revolución No. 1032, colonia San José Insurgentes.
Alcaldía Cuauhtémoc
17:30 horas en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera (Monumento a la Revolución). Rumbo: Leonardo da Vinci 224, colonia Nonoalco, Alc. Benito Juárez.
Alcaldía Venustiano Carranza
20:00 horas en Av. Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos. Rumbo: Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso 604, colonia Jardín Balbuena.
Así puedes denunciar a los franeleros que se creen dueños de calles de la CDMX
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro
canal de WhatsApp
y lleva la información en la palma de tu mano.