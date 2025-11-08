Bloqueos, manifestaciones y rodadas provocarán cierres viales hoy en CDMX

Aunque sea fin de semana, en la CDMX se llevan a cabo movilizaciones sociales y para que no te quedes atrapado en el tráfico, en adn Noticias te decimos en dónde habrá bloqueos , manifestaciones y rodadas hoy sábado 8 de noviembre de 2025.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

Alcaldía Benito Juárez

09:00 horas en Municipio Libre y División del Norte, colonia Santa Cruz Atoyac.

Alcaldía Milpa Alta

09:00 horas en Francisco I. Madero y Miguel Hidalgo, colonia Santa Ana Tlacotenco.

Alcaldía Cuauhtémoc

11:00 horas en Av. Paseo de la Reforma 342 (Ángel de la Independencia), colonia Juárez.

12:00 horas en Av. Insurgentes Sur, Col. Roma. Rumbo: Plaza de la Constitución s/n (Palacio Nacional), colonia Centro Histórico; Moneda 13, colonia Centro Histórico.

13:00 horas en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico.

Alcaldía Miguel Hidalgo

12:00 horas en Av. Paseo de la Reforma 51, colonia Bosque de Chapultepec 1ª. Sección.

15:00 horas en Calz. México Tacuba 453, colonia Popotla.

Alcaldía Coyoacán

13:00 horas en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

¿En dónde habrá rodadas hoy?

Ciclistas realizarán rodadas en:

Alcaldía Tlalpan

07:00 horas en Boulevard Picacho Ajusco No. 528, colonia Lomas de Padierna.

Alcaldía Álvaro Obregón

07:00 horas en Plaza Comercial San Jerónimo No. 630-4, colonia Jardines del Pedregal.

Alcaldía Cuajimalpa

07:45 horas en Giant Santa Fe en Av. Tamaulipas No. 3796, colonia Lomas de Santa Fe – Contadero.

Alcaldía Benito Juárez

08:00 horas en Galaxy Bikes Revolución ubicado en Av. Revolución No. 1032, colonia San José Insurgentes.

Alcaldía Cuauhtémoc

17:30 horas en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera (Monumento a la Revolución). Rumbo: Leonardo da Vinci 224, colonia Nonoalco, Alc. Benito Juárez.

Alcaldía Venustiano Carranza

20:00 horas en Av. Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos. Rumbo: Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso 604, colonia Jardín Balbuena.

Así puedes denunciar a los franeleros que se creen dueños de calles de la CDMX [VIDEO] Las calles de CDMX se han convertido en territorio de cientos de franeleros, quienes apartan lugares de estacionamiento sobre la vía pública a cambio de un pago.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

