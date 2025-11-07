Guía para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2025; documentos, fechas y último pago

Hace algunas semanas miles de niños y jóvenes en México realizaron el registro para los diferentes apoyos que ofrece el gobierno federal, tales como la Beca Rita Cetina 2025 , Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la Beca Benito Juárez.

Becas Bienestar, informó a través de su cuenta de X, que actualmente se está validando la información proporcionada por los interesados, por lo que proximamente se hará entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar en las que se realizarán los depósitos de los subsidios.

Te proporcionamos la lista oficial de los documentos para la entrega de tu tarjeta de la Beca Rita Cetina 2025.

¿Qué documentos necesito para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2025?

Para poder recoger tu plástico deberás presentar:

Documentos del padre, madre o tutor



Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (reciente, no mayor a 3 meses)

Documentos del estudiante beneficiario



Acta de nacimiento

CURP

¿En dónde entregan las tarjetas de la Beca Rita Cetina 2025?

A través de tu escuela se te informará la fecha, hora y lugar asignados para la entrega de tu tarjeta, así que deberás estar al pendiente y solicitar más información a las autoridades correspondientes.

"La entrega será por bloques, así que ten paciencia", se precisó.

Después de miles de #AsambleasInformativas y millones de registros exitosos, ¿qué sigue? 🤔



¿Cuándo es el último pago de la Beca Rita Cetina 2025?

Los depósitos para los alumnos comenzarán a realizarse a partir del lunes 1 de diciembre de 2025, correspondientes al bimestre noviembre-diciembre.

¿Cuándo inicia el registro para estudiantes de primaria a la Beca Rita Cetina 2025?

La Beca Rita Cetina expande sus alcances en todo el territorio nacional, ya que el programa, que actualmente cubre estudiantes de secundaria, ampliará su cobertura: en 2026 se incorporarán los alumnos de primaria. Aquí te mantendremos actualizado.

