Cerrarán Periférico Norte por 40 días; zonas afectadas y fecha de reapertura

Autoridades del gobierno de Naucalpan en el Estado de México (Edomex), anunciaron el cierre por 40 días de los carriles laterales de Periférico Norte, esto en el tramo que va desde el Río San Joaquín hasta la Avenida Primero de Mayo, las cuales conectan con algunas zonas de la CIudad de México (CDMX).

A través de un comunicado oficial emitido por las autoridades, se señaló que el cierre de la vialidad iniciará todos los días desde el pasado 7 de noviembre de las 20:00 horas, tiempo en el cual iniciarán los trabajos de rehabilitación de la cinta asfáltica que se ha visto afectada por la temporada de lluvias.

Accidente en Circuito Interior deja una persona vida en la Venustiano Carranza [VIDEO] El accidente se registró a la altura de la calle Cardonal de la colonia Valle Gómez de la alcaldía Venustiano Carranza, Circuito Interior sufrió afectaciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Hasta cuándo reabrirán los carriles laterales de Periférico Norte?

Tomando en cuenta el periodo de rehabilitación anunciado por las autoridades sobre Periférico Norte, los carriles laterales de Río San Joaquín a la Av. Primero de Mayo estarían reabriendo hasta el próximo miércoles 16 de diciembre de este mismo 2025.

A fin de disminuir las molestias a los usuarios y debido a los trabajos, se cerrará la vía, por un tiempo desestimado de 40 días, por lo que se les sugiere tomar vías alternas (...) Agradecemos su comprensión para la realización de estas obras en beneficio de todas y todos -se lee en el comunicado de las autoridades.

Gobierno de Naucalpan Anuncian el cierre de los carriles laterales de Periférico Norte

¿Cómo serán los cierres en Periférico Norte?

De acuerdo con la información oficial dada a conocer, las obras sobre los carriles laterales del Periférico Norte en la zona de Naucalpan se realizarán en dos frentes de trabajo de 24 horas, en sentido de sur a norte y de norte a sur, esto para contar con un mejor manejo del tiempo programado.

Las obras contemplan la colocación de un nuevo concreto hidráulico en los carriles laterales, los cuales proyectan un beneficio superior a los 10 años para la ciudadanía gracias a que evita la formación de baches.

Rutas alternas para evitar los cierres en Periférico Norte

Para evitar los 11 kilómetros del tramo que se verá afectado por las obras antes mencionadas, las y los conductores pueden tomar vías alternas que conectan al Edomex con la CDMX como las siguientes:

Avenida López Portillo

Boulevard Lomas Verdes

Vía Gustavo Baz

Circuito exterior mexiquense

Segundo piso del Periférico

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.