Pipa de gas genera pánico tras presentar fuga de gas en Polanco, Miguel Hidalgo

La pipa de gas contaba con un 45% de su capacidad

La fuga se presentó desde una de las válvulas de salida de abastecimiento del tanque principal

Tras la alerta emitida, servicios de emergencia se trasladaron entre las calles Homero y Emerson de la colonia Polanco

La emergencia quedó controlada por elementos de bomberos y Protección Civil

No se reportaron personas lesionadas

