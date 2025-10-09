Pipa de gas genera pánico tras presentar fuga de gas en Polanco, Miguel Hidalgo
La fuga de gas se presentó cuando la pipa se encontraba abasteciendo un establecimiento mercantil en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo.
- La pipa de gas contaba con un 45% de su capacidad
- La fuga se presentó desde una de las válvulas de salida de abastecimiento del tanque principal
- Tras la alerta emitida, servicios de emergencia se trasladaron entre las calles Homero y Emerson de la colonia Polanco
- La emergencia quedó controlada por elementos de bomberos y Protección Civil
- No se reportaron personas lesionadas
