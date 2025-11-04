Requisitos y quiénes pueden pedir la beca de 12 mil 500 dólares para estudiar y vivir en Estados Unidos

La Beca P.E.O. STAR mantiene abierta su convocatoria 2025 para estudiar en Estados Unidos. A continuación te proporcionamos todo lo que tienes que saber sobre este apoyo: de qué se trata y cuáles son los requisitos para solicitarla.

Estudiar en Estados Unidos ofrece diversas ventajas, como la excelencia académica y la reputación mundial de sus instituciones. Además, permite adquirir habilidades interculturales y lingüísticas al interactuar con estudiantes de todo el mundo en un entorno diverso.

¿Qué es la beca P.E.O. STAR?

La Beca P.E.O. STAR es concedida por la P.E.O. Sisterhood, una organización dedicada a ayudar en la educación de mujeres. Las seleccionadas contarán con la ventaja de ser parte de una red de mujeres que se apoyan en su desarrollo académico y profesional.

¿Quiénes pueden pedir la beca P.E.O. STAR?

Este subsidio es para mujeres mexicanas y de todo el mundo que buscan crecer profesionalmente. El objetivo de la beca es impulsar el talento femenino y fomentar la participación de mujeres en diversas áreas.

¿Cuánto dinero da la beca para estudiar en Estados Unidos?

Para muchas jóvenes mexicanas, estudiar en Estados Unidos es un sueño que puede parecer lejano por razones económicas. Ahora, esto está más cerca gracias a esta beca que ofrece $12,500 dólares. El dinero se puede ser utilizado para la matrícula, los libros y otros gastos relacionados con la educación.

En este enlace puedes conocer todos los requisitos.

¿Cómo solicitar la Beca P.E.O. STAR?

Las aspirantes pueden completar su solicitud de la Beca P.E.O. STAR directamente en línea a través del portal oficial: peointernational.communityforce.com .

El periodo de registro estará abierto del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2025, así que todavía estás a tiempo de enviar tu postulación y participar en esta convocatoria.

¿Cómo pedir más información sobre la beca en Estados Unidos?

Si tienes más dudas por resolver aquí te dejamos los datos de contacto:



P.E.O. Executive Office, 3700 Grand Avenue, Des Moines, Iowa 50312

Phone: 515-255-3153

Fax: 515-255-3820

