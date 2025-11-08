¡Evita el corralón! Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este sábado 8 de noviembre
Las autoridades de tránsito establecen multas superiores a los 3 mil pesos por no respetar el Hoy No Circula; así aplica en CDMX y Edomex este 8 de noviembre.
Si estabas pensando en salir en familia este sábado te sugerimos echarle un ojo al calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), pues las autoridades dieron a conocer que el Hoy No Circula de este 8 de noviembre, aplica para todos los vehículos con holograma de verificación 1 que cuenten con terminación de placa par, es decir, 2, 4, 6, 8 y 0.
A través de su informe semanal, la CAMe señaló que la restricción también aplica para todos y cada uno de los vehículos con holograma de verificación 2, esto sin importar el color del engomado y la terminación de matrícula.
Multas por no respetar el Hoy No Circula
De acuerdo con lo señalado por el Reglamento de Tránsito, la multa por no respetar el Hoy No Circula en entidades como la Ciudad de México (CDMX), puede ir de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos mexicanos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.
Más allá de la multa, es importante mencionar que los agentes de tránsito están facultados en remitir al corralón al vehículo infractor, lugar en el cual se deberá hacer cumplir con el pago de la sanción correspondiente.
Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex
A pesar de las restricciones para los vehículos antes mencionados, la misma Comisión Ambiental de la Megalópolis establece que los autos con holograma de verificación 0 y 00, así como los eléctricos, híbridos y motocicletas están exentos al programa de circulación en la CDMX y Edomex.
Es importante mencionar que el Hoy No Circula comienza a aplicar desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, esto dentro de todas las alcaldías de la CDMX y algunos municipios conurbados del Edomex.
¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 2, 2025
Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.
🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.
🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/zUdmUAMfeF
Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula
Los municipios del Estado de México en los que aplica este programa de movilidad, son:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
