Choque de Metrobús en Insurgentes Sur deja siete lesionados y alerta vial

Este sábado 8 de noviembre de 2025, un autobús de la Línea 1 del Metrobús de la CDMX protagonizó un accidente vial entre las estaciones Chilpancingo y Nuevo León, en la alcaldía Cuauhtémoc. El incidente, ocurrido por la tarde sobre avenida Insurgentes Sur, dejó siete personas con heridas leves, todas atendidas en el lugar por equipos de emergencia.

El choque se originó cuando una camioneta particular realizó un giro prohibido, impactando al autobús que circulaba correctamente en su carril confinado. El Metrobús informó que se activaron los protocolos de seguridad y que se brindará apoyo total a los afectados mientras se realizan los peritajes correspondientes.

Ubicación y causas del accidente

El percance tuvo lugar en la colonia Hipódromo, una de las zonas de mayor tránsito de la capital. Las primeras grabaciones muestran que la unidad de transporte avanzaba con luz verde cuando la camioneta invadió el carril exclusivo, provocando el impacto. Esta maniobra indebida es una de las infracciones más sancionadas por el Reglamento de Tránsito, con multas de hasta 20 UMAs (alrededor de 2,000 pesos).

El Metrobús Línea 1, que recorre de Indios Verdes a El Caminero, es una de las rutas más transitadas del sistema, movilizando diariamente a más de 400 mil pasajeros. Este tipo de hechos recuerda la importancia de respetar los carriles confinados y las señales viales.

Respuesta inmediata y control del incidente

El conductor del autobús detuvo la marcha de inmediato y notificó al Centro de Control, lo que permitió una respuesta rápida de paramédicos y personal de tránsito. El sitio fue acordonado para atender a los heridos y liberar la vía lo antes posible.

El Metrobús destacó que sus unidades cuentan con cámaras y sistemas de monitoreo en tiempo real, lo que facilita la atención de emergencias y la transparencia en las investigaciones.

Atención médica y estado de los pasajeros

De acuerdo con Protección Civil, las siete personas lesionadas presentaron contusiones leves y no requirieron traslado hospitalario. Todos fueron atendidos en el punto por personal médico.

En caso de accidentes dentro del sistema, los pasajeros pueden presentar reportes en las estaciones o llamar al 55 5133 5533 para solicitar seguimiento médico o reembolso por daños menores.

El Metrobús aseguró que colaborará con las autoridades para determinar responsabilidades y reforzar las medidas de seguridad. La unidad involucrada fue retirada del sitio tras las diligencias correspondientes.

