Templos en los que se venera a San Judas Tadeo este 28 de octubre

Como cada año, el 28 de octubre se celebra el Día de San Judas Tadeo, uno de los santos más venerados por los mexicanos pues es conocido como el patrono de los casos difíciles.

Los mexicanos acuden a San Judas Tadeo cuando se encuentran atravesando un caso de mucha angustia o necesidad. Se dice que el santo es muy milagroso, por lo que una gran cantidad de fieles católicos acuden a venerar a quien fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, de acuerdo con la religión cristiana .

San Juadas Tadeo es un santo muy popular a lo largo de la República mexicana, por lo que en varios estados existen templos en los que se venera y se celebra el Día de San Judas Tadeo a lo grande. Además de la iglesia de San Hipólito en la CDMX. Te contamos cuáles son los templos más populares en los que se celebra la fiesta de San Judas Tadeo.

¿Quién fue San Judas Tadeo y qué hizo?

San Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles que siguieron a Jesús mientras vivía y, tras su muerte, se encargó de predicar el Evangelio en distintas regiones como Mesopotamia, Siria y Persia. También sufrió la persecución por tratar de difundir la fe cristiana.

¿Cuál es el milagro de San Judas Tadeo?

Los milagros de San Judas Tadeo son considerados favores divinos concedidos a creyentes en situaciones de gran dificultad. Se dice que el santo intercede ante Dios para obtener favores milagrosos en momentos de desesperanza. Algunos de los casos desesperados en los que se puede pedir la ayuda de San Judas Tadeo son:

Sanación de enfermedades

Empleo y prosperidad

Protección y consuelo

De acuerdo con el cristianismo, el rey Abgar de Edesa, que estaba muy enfermo, le escribió a Jesús pidiendo ayuda. Jesús le respondió que enviaría a uno de sus discípulos para curarlo. Jesús imprimió su rostro en un paño y se lo entregó a San Judas para que se lo llevara al rey. Al recibir el paño, el rey Abgar sanó de su dolencia incurable.

Templos donde se venera a San Judas Tadeo

Muchos son los templos en donde se venera a San Judas Tadeo, en varias entidades de la República mexicana. Algunos de los más destacados son los siguientes:

CDMX

T emplo de San Hipólito Mártir

Parroquia San Judas Tadeo Politécnico

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.

Santuario de San Judas Tadeo, en la Diócesis de Azcapotzalco

Catedral de la Diócesis de Xochimilco

Puebla

Santuario San Judas Tadeo

Parroquia De San Judas Tadeo Puebla

Capilla a San Judas Tadeo, Santa Catarina

Capilla de San Judas Tadeo , La Carcaña

, La Carcaña Iglesia De San Judas Tadeo, Puebla

Iglesias a San Judas Tadeo en otras entidades

Estatua gigante de San Judas Tadeo, Badiraguato, Sinaloa

Parroquia San José en Tlaxcala

Reliquias itinerantes que visitan diferentes diócesis y parroquias en distintas partes del país. En 2025, se espera que pasen por la Diócesis de Huajuapan de León, Diócesis de Tula y Diócesis de Tenancingo, Estado de México.

Iglesias de San Judas Tadeo en el mundo

Iglesia de Santa Cruz, Madrid, España

Parroquia San Judas Tadeo, San Miguel, Perú

La oración más milagrosa a San Judas Tadeo

Existen varias oraciones que los fieles realizan a San Judas Tadeo; sin embargo, la más popular es la que está dedicada a las causa difíciles:

“Glorioso apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, tú que eres el bendito patrón de los casos difíciles y desesperados, ruega e intercede por mí con presteza, pues me encuentro agobiado en esta hora de gran desdicha. Mi muy sagrado San Judas Tadeo socórreme visible y prontamente, no desoigas mi petición, pues yo acudo a ti con impaciencia y con la mayor de las esperanzas. Acudo a ti sabiendo que es grande tu bondad y no dejas de ayudar a quien a ti recurre en sus penas y aflicciones, aunque por tu nombre fueras tachado de desleal. Te prometo, glorioso y servicial San Judas recordar siempre este favor y no dejar nunca de honrarte con mi más poderoso protector y mi grandísimo benefactor. Hoy te pido ayuda y tu poderosa mediación para solucionar este muy difícil problema que es causa de mi desesperación” (En este momento se hace la petición con mucha y muy sincera fe).

Recuerda que no importa si la causa difícil es muy complicada de resolver, pues los fieles consideran que San Judas Tadeo intercederá mientras la oración se haga con fe y devoción.