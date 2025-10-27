Secuestran a mariachis en fiesta en Iztapalapa; fueron víctimas de tortura

Los mariachis son un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, desde 2011 y, definitivamente, su música realza cualquier fiesta mexicana, lamentablemente, el fin de semana pasado, seis músicos vivieron un verdadero infierno.

De acuerdo con reportes policiales, seis mariachis que amenizaron una fiesta en la alcaldía Iztapalapa , CDMX, fueron secuestrados, torturados quemados y, posteriormente, abandonados en calles de la alcaldía Tlalpan. Te contamos los detalles de este caso.

¿Qué le pasó a los mariachis en la fiesta en Iztapalapa?

Este fin de semana, un grupo de mariachis fueron contratados para amenizar una fiesta familiar en Iztapalapa. Los seis interpretaron las melodías solicitadas y cuando se disponían a regresar a casa, varios sujetos los secuestraron, golpearon, robaron e incluso los torturaron provocándoles quemaduras graves a dos de ellos.

Gracias a la pronta atención a una denuncia ciudadana y resultado del análisis de las cámaras de videovigilancia de los #C2, en @IztacalcoAl, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a 5 posibles responsables de privar de la libertad a seis personas, agredirlas físicamente, robarles… pic.twitter.com/8w7CwPAHBU — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 27, 2025

De acuerdo con el testimonio de los mariachis, los agresores los subieron a una camioneta negra y los abandonaron en calles de Tlalpan. Inmediatamente, pidieorn el auxilio de las autoridades.

El reporte de los paramédicos reveló que dos músicos, de 35 y 31 años, presentaban quemaduras en el 80 y 25 % de su cuerpo, por lo que fueron trasladados de inmediato a un hospital de la zona. El resto del grupo únicamente presentaban golpes en varias partes del cuerpo, pero no requirieron traslado hospitalario.

Capturan a agresores de mariachis en Iztapalapa; pertenecen a células delictivas

De acuerdo con el informe de las autoridades capitalinas, tras ser abandonados en Tlalpan, los mariachis dieron las características de los agresores a los elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

Tras revisar la cámaras de seguridad del C2, la camioneta de los agresores fue localizada, mientras circulaba por la avenida Canal de Tezontle a la altura del Circuito Interior.

En el lugar, las autoridades lograron capturar a cinco delincuentes y un menor de edad, a quienes les confiscaron un arma de fuego corta, dos cartuchos útiles, 100 bolsitas con cocaína y 11 identificaciones personales, así como 4 tarjetas bancarias. Los detenidos fueron identificados como: Juana Mancilla, Bruno Mancilla, Kevin López, Vidal Haro y Alexis Mancilla, quienes presuntamente pertenecen a una célula delictiva que opera en la zona sur y poniente de la CDMX.

Los agresores de los mariachis en Iztapalapa fueron trasladados al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.