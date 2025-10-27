Lunes de bloqueos en la CDMX y cierres viales en varios puntos

Este comienzo de semana estará lleno de bloqueos y movilizaciones, pues manifestantes cerrarán las calles desde muy temprano, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX), impidiendo el paso de peatones y conductores.

Las vialidades más afectadas serán Avenida Insurgentes, la Bahía de San Hipólito, Plaza de la Constitución, Avenida México Norte y José María Pino Suárez, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones.

Marchas en la CDMX

A las 7:00 de la mañana, Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud realizará una marcha que saldrá de la Unidad de Atención a la Salud IMSS-Bienestar, que se ubica en Avenida Insurgentes No.1940, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón. Los manifestantes exigen un alto a las represalias y la reinstalación de la Secretaria de Estrategia y Fortalecimiento Sindical, quien fue despedida de su puesto en el Hospital General “Enrique Cabrera” del programa IMSS-Bienestar.

Bloqueos de piperos y purificadores

Bloqueo de piperos y purificadores unidos CDMX se manifestarán en los siguientes puntos:



Estación Acatitla, Línea A del Metro CDMX

Calzada Ermita Iztapalapa y Santiago

Paradero de la estación Indios Verdes, Línea 3

Estación Martín Carrera de las línea 4 y 6 del Metro CDMX

Estación Bosque de Aragón de la Línea B del Metro

Los piperos exigen la reapertura de pozos de agua clausurados que suministraban directamente a la Ciudad de México y Área Metropolitana, lo que a ocasionado el desabasto en escuelas, hospitales y demás establecimientos.

Otros bloqueos en la CDMX este lunes

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros “Sección 8" CDMX se manifestará a las 7:30 de la mañana en la Torre de Petróleos Mexicanos, Bahía San Hipólito No.22, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Calles cerradas hoy lunes

Se encuentra cerrada la circulación en el cruce de Avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, debido a presencia de manifestantes. Hay cortes en la circulación en Vennustiano Carranza a partir del 5 de Febrero y en Avenida 20 de Noviembre a partir de República de Uruguay.

Las alternativas viales son:

Isabel la Católica

Eje Central

República de El Salvador

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en el cruce de Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, por presencia de manifestantes; se implementan cortes de circulación en V. Carranza a partir 5 de Febrero y en Av. 20 de Noviembre a partir de República de Uruguay.… pic.twitter.com/RSEhRdoj0c — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 27, 2025

