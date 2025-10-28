inklusion.png Sitio accesible
Trenes del Metro CDMX salen con retrasos este 28 de octubre; andenes saturados

Los retrasos alcanzan hasta 30 minutos en la Línea 9 del Metro CDMX por lo que se llama a buscar alternativas; hay cierres en estaciones del Metrobús.

Retrasos en las líneas Metro CDMX hoy 28 de octubre de 2025
@ChefAbuelo/X
Actualizado el 28 octubre 2025 06:36hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Atención capitalinos porque este martes 28 de octubre se registran retrasos de más de 15 minutos en varias líneas del Metro CDMX , los cuales ya provocaron andenes saturados, por lo que en adn Noticias te recomendamos salir con anticipación.

Las líneas del Metro CDMX que reportan retrasos son la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz; la 9, de Pantitlán a Tacubaya; la B, de Buenavista a Ciudad Azteca y la 2, de Cuatro Caminos a Tasqueña.

¿Qué pasa en la Línea A del Metro CDMX?

Los usuarios que se encuentran en la Línea A reportan retrasos de hasta 10 minutos en la terminal La Paz, por lo que hacen un llamado a las autoridades del transporte a agilizar el paso de trenes con el objetivo de que se eviten aglomeraciones.

Las estaciones que registran gran cantidad de personas son las siguientes:

  • Agrícola Oriental
  • Tepalcates
  • Peñón Viejo
  • Los Reyes
  • La Paz

¿Qué pasa en la Línea B del Metro CDMX?

Por segundo día de la semana, la Línea B del Metro CDMX presenta retrasos de hasta 15 minutos, ya que según usuarios, los trenes se encuentran totalmente parados en dirección a Buenavista. Las estaciones más afectadas son:

  • Ciudad Azteca
  • Olímpica
  • Ecatepec
  • Bosque de Aragón
  • Oceanía
  • San Lázaro
  • Lagunilla

¿De cuántos son los retrasos en la Línea 9?

La Línea 9 del Metro CDMX presenta retrasos caóticos, según los usuarios quienes aseguran que la ruta lleva más de 30 minutos sin operarar debido a fallas, por lo que llaman a quienes se dirigen a la línea a tomar alternativas.

¿Qué estaciones del Metrobús están cerradas?

Debido a la Fiesta de San Judas Tadeo en el templo de San Hipólito habrá el cierre de varias estaciones del Metrobús , desde las 4:30 de la mañana y hasta las 22:00 horas.

No habrá servicio en las siguientes estaciones:

  • Línea 1: Ruta Indios Verdes - Pueblo de Santa Cruz Atoyac
  • Línea 3: Estaciones Mina, Juárez y Balderas
  • Línea 4: Tramo de Buenavista IV a Bellas Artes, en ambos sentidos
  • Línea 7: Tramo de Campo Marte a Hidalgo, en ambos sentidos

Metro CDMX
Metrobús CDMX
Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx