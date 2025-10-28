Trenes del Metro CDMX salen con retrasos este 28 de octubre; andenes saturados

Atención capitalinos porque este martes 28 de octubre se registran retrasos de más de 15 minutos en varias líneas del Metro CDMX , los cuales ya provocaron andenes saturados, por lo que en adn Noticias te recomendamos salir con anticipación.

Las líneas del Metro CDMX que reportan retrasos son la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz; la 9, de Pantitlán a Tacubaya; la B, de Buenavista a Ciudad Azteca y la 2, de Cuatro Caminos a Tasqueña.

¿Qué pasa en la Línea A del Metro CDMX?

Los usuarios que se encuentran en la Línea A reportan retrasos de hasta 10 minutos en la terminal La Paz, por lo que hacen un llamado a las autoridades del transporte a agilizar el paso de trenes con el objetivo de que se eviten aglomeraciones.

Las estaciones que registran gran cantidad de personas son las siguientes:

Agrícola Oriental

Tepalcates

Peñón Viejo

Los Reyes

La Paz

Y como todos los días el @MetroCDMX no nos decepciona con sus retrasos más de 10 min esperando tren en La Paz línea A

¿Qué pasa en la Línea B del Metro CDMX?

Por segundo día de la semana, la Línea B del Metro CDMX presenta retrasos de hasta 15 minutos, ya que según usuarios, los trenes se encuentran totalmente parados en dirección a Buenavista. Las estaciones más afectadas son:

Ciudad Azteca

Olímpica

Ecatepec

Bosque de Aragón

Oceanía

San Lázaro

Lagunilla

¿De cuántos son los retrasos en la Línea 9?

La Línea 9 del Metro CDMX presenta retrasos caóticos, según los usuarios quienes aseguran que la ruta lleva más de 30 minutos sin operarar debido a fallas, por lo que llaman a quienes se dirigen a la línea a tomar alternativas.

Interesante que no hay lluvia y que llevan 33 minutos de operación y ya hay retrasos en la Línea 9.

Son terribles.

¿Qué estaciones del Metrobús están cerradas?

Debido a la Fiesta de San Judas Tadeo en el templo de San Hipólito habrá el cierre de varias estaciones del Metrobús , desde las 4:30 de la mañana y hasta las 22:00 horas.

No habrá servicio en las siguientes estaciones:

Línea 1: Ruta Indios Verdes - Pueblo de Santa Cruz Atoyac

Línea 3: Estaciones Mina, Juárez y Balderas

Línea 4: Tramo de Buenavista IV a Bellas Artes, en ambos sentidos

Línea 7: Tramo de Campo Marte a Hidalgo, en ambos sentidos

#AvisoImportante 🚨



Mañana martes 28 de octubre, por concentraciones religiosas, tendremos modificaciones en el servicio de las Líneas 1, 3, 4 y 7. 🚍



Prevé tu trayecto, mantente informado del Estado del Servicio en tiempo real. ⏰👇🏼https://t.co/oU8f4FfUQ6 pic.twitter.com/fGaUJowDKY — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 27, 2025

