Retrasos en las líneas 1 y 3 del Metro CDMX y desalojo en la Línea 8 este lunes 27 de octubre

El inicio de semana es complicado para miles de capitalinos que utilizan el Metro de la Ciudad de México (CDMX), ya que se reportaron retrasos y saturación en las líneas 1 y 3, así como el desalojo de un tren en la Línea 8, lo que generó una mañana de caos y demoras en distintos puntos de la red.

Desde las primeras horas, usuarios en redes sociales denunciaron esperas prolongadas en estaciones clave como Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Observatorio, Zapata, Universidad y Centro Médico.

Los trenes, según los reportes, tardaban hasta seis minutos en arribar, provocando acumulación de personas en los andenes y vagones llenos.

— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 27, 2025

Desalojo en la Línea 8 agrava los retrasos

Este lunes, un tren de la Línea 8 —que corre de Garibaldi/Lagunilla a Constitución de 1917— tuvo que ser desalojado en la estación Iztacalco por una falla mecánica.

Sin embargo, los usuarios aseguraron que el incidente provocó retrasos de más de 10 minutos, lo que afectó el flujo de pasajeros en otras líneas conectadas.

Tiempos de espera promedio en el Metro CDMX

De acuerdo con el reporte más reciente del STC , los tiempos promedio de espera en cada línea fueron los siguientes:



Línea 1

Línea 2: 5 minutos

Línea 3: 6 minutos

Línea 4: 5 minutos

Línea 5: 6 minutos

Línea 6: 5 minutos

Línea 7: 5 minutos

Línea 8: 5 minutos

Línea 9: 5 minutos

Línea A: 7 minutos

Línea B: 6 minutos

Línea 12: 6 minutos

El STC recordó que la Línea 1 aún presenta intervalos irregulares por los trabajos de modernización, mientras que la Línea 3 sufre saturación constante debido a la alta demanda en hora pico.

Metrobús y transporte de apoyo

En el caso del Metrobús CDMX , el servicio opera con normalidad en casi toda la red, aunque la estación Xola, de la Línea 2, continúa fuera de servicio temporalmente por trabajos de mantenimiento preventivo.

Además, por intervención en la estación, tampoco tiene servicio Río Tecolutla.

⚠️AVISO L2



1⃣Toma en cuenta, por intervención en la estación.

Sin servicio: Río Tecolutla, en ambos sentidos. (Actualización 05:58 h).

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU #MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 27, 2025

Estaciones sin servicio en la Línea 2 del Metrobús CDMX

La Se cretaría de Movilidad (Semovi) exhortó a los automovilistas a no invadir los carriles confinados del Metrobús, ya que la infracción puede alcanzar hasta seis mil 788 pesos.

Por su parte, el STC Metro pidió a los usuarios anticipar sus trayectos, consultar las cuentas oficiales en redes sociales para conocer el estado del servicio y recordar que el pago en toda la red de transporte solo se realiza mediante la tarjeta de Movilidad Integrada.

