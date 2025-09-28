¡Dinosaurios gigantes GRATIS! Aquí estará el nuevo parque jurásico en la CDMX

Prepárate para un viaje al pasado sin salir de la Ciudad de México (CDMX). Coyosauria será el primer parque temático de dinosaurios gigantes en Coyoacán y lo mejor es que la entrada será ¡totalmente gratuita!

El proyecto, anunciado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, busca ofrecer un espacio de entretenimiento y aprendizaje para toda la familia en el sur de la capital y permitirá crear una experiencia inmersiva en medio de la naturaleza.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué habrá en Coyosauria?

El recorrido de Coyosauria contará con réplicas a escala real de dinosaurios, que estarán distribuidas entre caminos, árboles y zonas verdes para que los visitantes caminen entre estas impresionantes criaturas prehistóricas.

El terreno en el que se construirá Coyosaruria está ubicado en Tetongo 17, colonia Santa Úrsula Coapa, es un mini bosque que permitirá crear una experiencia natural muy emocionante para los visitantes.

A petición de niñas y niños de la zona, se construirá Coyosauria, un nuevo espacio recreativo en la cerrada de Tlalmanco. Obras con justicia territorial para una ciudad más equitativa.#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/zoIVzo373a — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) May 3, 2025

Además de los gigantes de fibra de vidrio, se planean zonas de descanso, espacios interactivos y talleres didácticos que fomenten el aprendizaje sobre fósiles, especies extintas y biodiversidad. La mejor parte es que todo esto será 100% gratuito, de acuerdo con lo informado por la jefa de Gobierno.

Su objetivo es acercar a niñas, niños y adultos al fascinante mundo de los dinosaurios mientras aprenden sobre paleontología, ecosistemas antiguos y ciencia de una manera divertida.

¿Cuándo inauguran el parque jurásico en Coyoacán?

Aunque el gobierno capitalino ya confirmó el terreno y el proyecto, aún no hay una fecha oficial de apertura. Las autoridades locales informaron que el parque está en fase de planeación y supervisión, por lo que en las próximas semanas se darán a conocer los avances y el calendario de inauguración.

El anuncio se realizó durante una asamblea vecinal en Santa Úrsula Coapa, donde se destacó que Coyosauria es parte de un plan para crear más espacios culturales y recreativos en la CDMX . Se espera que la obra arranque en los próximos meses y que la inauguración se realice antes de que termine el 2025. En adnNoticias, estaremos al pendiente de cualquier anuncio del gobierno de la ciudad.