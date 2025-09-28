inklusion.png Sitio accesible
Ciudad
Nota

Calzada Ignacio Zaragoza paralizada en dirección a México-Puebla por bloqueos

Comerciantes bloquearon la circulación en protesta por las constantes inundaciones en la Calzada Ignacio Zaragoza, las cuales les han afectado económicamente.

México-Puebla: Bloqueos en Calzada Ignacio Zaragoza
Diana Gómez/adn Noticias
Actualizado el 28 septiembre 2025 15:55hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

La Calzada Ignacio Zaragoza está paralizada este domingo 28 de septiembre debido a bloqueos, a la altura de Avenida República Federal del Norte, rumbo a México-Puebla.

Desde el lugar, adn Noticias informa que comerciantes de muebles protestan por las inundaciones registradas tras las fuertes lluvias en el Valle de México y que les han ocasionado pérdidas económicas.

Manifestantes y automovilistas discuten

Después de que una pareja de la tercera edad tratara salir del bloqueo al saltarse el camellón comenzó una discusión entre manifestantes y automovilistas. Aunque algunos conductores comprenden la molestia, necesitan llegar a sus destinos.

¿Qué piden los manifestantes en la Calzada Ignacio Zaragoza?

Comerciantes que se dedican a vender muebles sobre la Calzada Ignacio Zaragoza se manifiestan a la altura de la estación Santa Marta y Peñón Viejo de la Línea A del Metro CDMX, que va de Pantitlán a La Paz, después de que la inundación reciente les provocara afectaciones económicas, ya que el agua entró a viviendas y negocios.

De acuerdo con los comerciantes, las inundaciones son constantes en la Calzada y en más de una ocasión han solicitado ayuda a las autoridades para que los trabajos de desazolve lleguen a esta zona.

Además reclaman los apoyos que les prometieron por los daños que dejaron las lluvias, porque el agua de la inundación de anocheles echó a perder la mercancía.

Caos vial por cierra de la Línea A del Metro

El cierre de la Calzada aumentó las afectaciones de movilidad, ya que debido a la fuerte lluvia se cerró la Línea A del Metro . Actualmente hay servicio provisional de RTP en apoyo a los usuarios.

CDMX
