Calzada Ignacio Zaragoza paralizada en dirección a México-Puebla por bloqueos
Comerciantes bloquearon la circulación en protesta por las constantes inundaciones en la Calzada Ignacio Zaragoza, las cuales les han afectado económicamente.
La Calzada Ignacio Zaragoza está paralizada este domingo 28 de septiembre debido a bloqueos, a la altura de Avenida República Federal del Norte, rumbo a México-Puebla.
Desde el lugar, adn Noticias informa que comerciantes de muebles protestan por las inundaciones registradas tras las fuertes lluvias en el Valle de México y que les han ocasionado pérdidas económicas.
Bloqueo en Calz. Ignacio Zaragoza a la altura de Av. República Federal del Norte: comerciantes de muebles protestan por las afectaciones de las inundaciones
🎥: @Deidali pic.twitter.com/DcpvDfThY2
Manifestantes y automovilistas discuten
Después de que una pareja de la tercera edad tratara salir del bloqueo al saltarse el camellón comenzó una discusión entre manifestantes y automovilistas. Aunque algunos conductores comprenden la molestia, necesitan llegar a sus destinos.
⚠️¡Y nadie quiere seguir atrapado!— adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 28, 2025
Cansados del bloqueo en Calz. Ignacio Zaragoza, una pareja de la tercera edad intentó salir del lugar saltándose el camellón.
Ya se presentan discusiones entre manifestantes y automovilistas‼️
📹@Deidali pic.twitter.com/Vb8VYzv9Hc
¿Qué piden los manifestantes en la Calzada Ignacio Zaragoza?
Comerciantes que se dedican a vender muebles sobre la Calzada Ignacio Zaragoza se manifiestan a la altura de la estación Santa Marta y Peñón Viejo de la Línea A del Metro CDMX, que va de Pantitlán a La Paz, después de que la inundación reciente les provocara afectaciones económicas, ya que el agua entró a viviendas y negocios.
De acuerdo con los comerciantes, las inundaciones son constantes en la Calzada y en más de una ocasión han solicitado ayuda a las autoridades para que los trabajos de desazolve lleguen a esta zona.
Además reclaman los apoyos que les prometieron por los daños que dejaron las lluvias, porque el agua de la inundación de anocheles echó a perder la mercancía.
Caos vial por cierra de la Línea A del Metro
El cierre de la Calzada aumentó las afectaciones de movilidad, ya que debido a la fuerte lluvia se cerró la Línea A del Metro . Actualmente hay servicio provisional de RTP en apoyo a los usuarios.
