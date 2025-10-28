inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Nota

CDMX con múltiples bloqueos, marchas y cierres viales por Día de San Judas y Día de Muertos hoy 28 de octubre

CDMX vivirá bloqueos y marchas este martes 28 de octubre; sal con tiempo y usa transporte público para evitar el caos vial en la capital.

Templo de San Hipólito
Templo de San Hipólito
Actualizado el 28 octubre 2025 06:22hrs 2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Ximena Ochoa

Hoy martes 28 de octubre se va a vivir un día caótico en la Ciudad de México (CDMX) por varios bloqueos, marchas y eventos culturales, especialmente en el centro de la capital debido al Día de San Judas Tadeo .

Es por eso que las autoridades de la urbe instan a la población a salir con tiempo, optar por usar transporte público y así evitar contratiempos durante este día.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Bloqueos, eventos y marchas en la alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este martes desde las 05:00 horas habrá cierres a la circulación en los alrededores del Templo de San Hipólito y San Casiano —en la colonia Guerrero—, ya que se espera que lleguen más de 120 mil personas.

Además, se tienen previstas las siguientes marchas:

  • El Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior tendrá una movilización en Palacio Nacional con destino a la Cámara de Diputados. Esto comenzará a las 06:00 horas.
  • En la Ciudadela —en la colonia Centro— a las 11:00 horas habrá una concentración de la Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Pública.

Personal de limpieza de la CDMX bloquea calzada de Tlalpan cerca del Metro Xola

[VIDEO] El grupo de manifestantes se encuentra bloqueando la calzada de Tlalpan frente a la estación Xola del Metro CDMX; denuncian malos tratos de dirigentes.

Cierre por obras

En punto de las 06:00 horas se presentó un caos vial en avenida Constituyentes, desde Circuito Interior y hacia el Anillo Periférico, por obras de reencarpetamiento.

Vehículos quedaron varados en la lateral del Circuito Interior.

Marchas y bloqueos afectarán diferentes alcaldías de la capital

Por otro lado, las afectaciones saldrán del centro de la ciudad y se repartirán por el resto de las demarcaciones de la siguiente manera:

  • Marchas
    • El Sindicato Nacional Azteca de Trabajadores de Alto Riesgo se reunirá a las 10:00 horas en el Estadio Azteca y se desplazarán para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en la alcaldía Álvaro Obregón .
    • Palestina MX se reunirán a las 16:00 horas en la Estela de Luz y se dirigirán a la Torre Reforma, todo sobre avenida Paseo de la Reforma .
  • Rodadas en CDMX

Este martes también se tienen previstas diversas rodadas durante la tarde-noche de este 28 de octubre:

  • A las 19:45 horas en la Alameda Central con destino a la colonia Doctores por parte del movimiento A Salvia Café.
  • Rodada dedicada a Pennywise y Tim Burton saldrá del Monumento de la Revolución a las 19:45 horas con destino a la Colonia Lindavista, en la Gustavo A. Madero.
hoy no circula 28 de oct.jpg
También te puede interesar:

Deja el auto en casa si tiene este engomado y evita el tráfico del Día de San Judas Tadeo

Evita multas y tráfico este 28 de octubre. Conoce qué autos no circulan este Día de San Judas y las zonas con mayor afectación en CDMX y Edomex.

México
Ver nota

Megaofrendas en el Centro de la CDMX

Es importante que también tomes en cuenta que, en el marco de las festividades por el Día de Muertos , hay lugares con la movilidad afectada:

  • Ofrenda Monumental en el Zócalo
  • Exhibición de Alebrijes Monumentales en Paseo de la Reforma
  • Festival de las Flores de Cempasúchil a las 11:00 horas en Paseo de la Reforma.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CDMX
Bloqueos hoy
Transporte público
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Ximena Ochoa

ximena.ochoa@tvazteca.com.mx