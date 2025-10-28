CDMX con múltiples bloqueos, marchas y cierres viales por Día de San Judas y Día de Muertos hoy 28 de octubre

Hoy martes 28 de octubre se va a vivir un día caótico en la Ciudad de México (CDMX) por varios bloqueos, marchas y eventos culturales, especialmente en el centro de la capital debido al Día de San Judas Tadeo .

Es por eso que las autoridades de la urbe instan a la población a salir con tiempo, optar por usar transporte público y así evitar contratiempos durante este día.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 28 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/Uo3GkV29RS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 28, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Bloqueos, eventos y marchas en la alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este martes desde las 05:00 horas habrá cierres a la circulación en los alrededores del Templo de San Hipólito y San Casiano —en la colonia Guerrero—, ya que se espera que lleguen más de 120 mil personas.

Además, se tienen previstas las siguientes marchas:



El Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior tendrá una movilización en Palacio Nacional con destino a la Cámara de Diputados. Esto comenzará a las 06:00 horas .

tendrá una movilización en Palacio Nacional con destino a la Cámara de Diputados. Esto comenzará a las . En la Ciudadela —en la colonia Centro— a las 11:00 horas habrá una concentración de la Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Pública.

Personal de limpieza de la CDMX bloquea calzada de Tlalpan cerca del Metro Xola [VIDEO] El grupo de manifestantes se encuentra bloqueando la calzada de Tlalpan frente a la estación Xola del Metro CDMX; denuncian malos tratos de dirigentes.

Cierre por obras

En punto de las 06:00 horas se presentó un caos vial en avenida Constituyentes, desde Circuito Interior y hacia el Anillo Periférico, por obras de reencarpetamiento.

Vehículos quedaron varados en la lateral del Circuito Interior.

Marchas y bloqueos afectarán diferentes alcaldías de la capital

Por otro lado, las afectaciones saldrán del centro de la ciudad y se repartirán por el resto de las demarcaciones de la siguiente manera:



Marchas

El Sindicato Nacional Azteca de Trabajadores de Alto Riesgo se reunirá a las 10:00 horas en el Estadio Azteca y se desplazarán para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en la alcaldía Álvaro Obregón Palestina MX se reunirán a las 16:00 horas en la Estela de Luz y se dirigirán a la Torre Reforma, todo sobre avenida Paseo de la Reforma

Rodadas en CDMX

Este martes también se tienen previstas diversas rodadas durante la tarde-noche de este 28 de octubre:



A las 19:45 horas en la Alameda Central c on destino a la colonia Doctores por parte del movimiento A Salvia Café.

on destino a la colonia Doctores por parte del movimiento A Salvia Café. Rodada dedicada a Pennywise y Tim Burton saldrá del Monumento de la Revolución a las 19:45 horas con destino a la Colonia Lindavista, en la Gustavo A. Madero.

Megaofrendas en el Centro de la CDMX

Es importante que también tomes en cuenta que, en el marco de las festividades por el Día de Muertos , hay lugares con la movilidad afectada:



Ofrenda Monumental en el Zócalo

Exhibición de Alebrijes Monumentales en Paseo de la Reforma

en Paseo de la Reforma Festival de las Flores de Cempasúchil a las 11:00 horas en Paseo de la Reforma.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.