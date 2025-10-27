Estaciones de Metrobús cerradas por el Día de San Judas Tadeo en CDMX
Miles de personas se dieron cita en la iglesia de san Hipólito para celebrar el día de San Judas Tadeo, justo entre Av. Hidalgo y Reforma.
El Gobierno de la Ciudad de México fue forzado a implementar un operativo de seguridad y movilidad por el día de San Judas Tadeo este 28 de octubre alrededor de la iglesia de San Hipólito, cerca del Centro Histórico, ya que miles de personas abarrotarán el lugar.
Es así que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que habrá una importante afectación vehicular sobre las avenidas de Hidalgo y Paseo de la Reforma, por lo que varias calles serán cerradas, así como estaciones del Metrobús.
Estaciones del Metrobús cerradas
Considerando que el
Metrobús
también circula por las avenidas afetadas, hay varias estaciones que estarán sin servicio este martes 28 de octubre, específicamente, de la las líneas 1, 3, 4 y 7.
- Línea 1: Ruta Indios Verdes - Pueblo de Santa Cruz Atoyac
- Línea 3: Estaciones Mina, Juárez y Balderas
- Línea 4: Tramo de Buenavista IV a Bellas Artes, en ambos sentidos
- Línea 7: Tramo de Campo Marte a Hidalgo, en ambos sentidos
Es así que miles de personas que pasan por la zona todos los días para ir a trabajar o estudiar tendrán que buscar rutas alternas para su trayecto, ya que el Metrobús no tendrá servicio en dichas estaciones desde las 4:30 am hasta las 22:00 pm.
Policías de #TránsitoCDMX implementan dispositivo de seguridad y vialidad en Av. Hidalgo y Paseo de la Reforma, @AlcCuauhtemocMx, por arribo de feligreses a la Iglesia de San Hipólito.
Calles cerradas por el día de San Judas Tadeo
Por si fuera poco, las autoridades también han informado que habrá
cierres
o afectaciones a la circulación en:
- Paseo de la Reforma
- Francisco Zarco
- Av. Hidalgo
- Av. Balderas
- Eje 1 Poniente Guerrero
Una operación necesaria ante la gran concentración que personas que habrá en la zona, paralizando la circulación por completo. Algunas de las alternativas viales son el Eje 1 Norte Mosqueta, el Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. José María Izazaga, Av. Chapultepec y Av. Insurgentes.
