Nota

Estaciones de Metrobús cerradas por el Día de San Judas Tadeo en CDMX

Miles de personas se dieron cita en la iglesia de san Hipólito para celebrar el día de San Judas Tadeo, justo entre Av. Hidalgo y Reforma.

Día de San Judas Tadeo y estaciones de metrobús cerradas
Pablo Castorena / adn Noticias
1 minutos de lectura.
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

El Gobierno de la Ciudad de México fue forzado a implementar un operativo de seguridad y movilidad por el día de San Judas Tadeo este 28 de octubre alrededor de la iglesia de San Hipólito, cerca del Centro Histórico, ya que miles de personas abarrotarán el lugar.

Es así que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que habrá una importante afectación vehicular sobre las avenidas de Hidalgo y Paseo de la Reforma, por lo que varias calles serán cerradas, así como estaciones del Metrobús.

Estaciones del Metrobús cerradas

Considerando que el Metrobús también circula por las avenidas afetadas, hay varias estaciones que estarán sin servicio este martes 28 de octubre, específicamente, de la las líneas 1, 3, 4 y 7.

  • Línea 1: Ruta Indios Verdes - Pueblo de Santa Cruz Atoyac
  • Línea 3: Estaciones Mina, Juárez y Balderas
  • Línea 4: Tramo de Buenavista IV a Bellas Artes, en ambos sentidos
  • Línea 7: Tramo de Campo Marte a Hidalgo, en ambos sentidos

Es así que miles de personas que pasan por la zona todos los días para ir a trabajar o estudiar tendrán que buscar rutas alternas para su trayecto, ya que el Metrobús no tendrá servicio en dichas estaciones desde las 4:30 am hasta las 22:00 pm.

Calles cerradas por el día de San Judas Tadeo

Por si fuera poco, las autoridades también han informado que habrá cierres o afectaciones a la circulación en:

  • Paseo de la Reforma
  • Francisco Zarco
  • Av. Hidalgo
  • Av. Balderas
  • Eje 1 Poniente Guerrero

Una operación necesaria ante la gran concentración que personas que habrá en la zona, paralizando la circulación por completo. Algunas de las alternativas viales son el Eje 1 Norte Mosqueta, el Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. José María Izazaga, Av. Chapultepec y Av. Insurgentes.

