Comienza la semana y el Hoy No Circula; así aplica este 29 de septiembre

Recordemos que el programa del Hoy No Circula aplica en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) del lunes a sábado y afecta a los vehículos según el engomado, la terminación de placa y el tipo de holograma, por lo que sus restricciones son diferentes cada día.

El programa Hoy No Circula tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, limitando la circulación de ciertos vehículos en días específicos

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este lunes?

Es así que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que los autos que no podrán salir serán aquellos con las siguientes características:



Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

La norma aplica desde las 05:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 de la noche, por lo que se encuentra activo durante la mayor parte del día en toda la CDMX y en varios municipios del Edomex.

Lista completa de municipios donde aplica el Hoy No Circula

El Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y también en una larga lista de municipios del Estado de México como lo son

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de BerriozábalCuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La sanción por circular cuando tu vehículo está sujeto a restricción va de 20 a 30 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización). Para 2025, esto equivale aproximadamente a $2,171.40 a $3,257.10 pesos. Además, el vehículo puede ser llevado al corralón, lo que genera costos adicionales por arrastre y resguardo.

