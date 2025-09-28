Mega socavón en Iztapalapa preocupa a vecinos, afecta comercios y lluvias retrasan reparaciones en la colonia Renovación

Se abrió el 14 de septiembre por la ruptura de tubería de drenaje de 2.44 m de diámetro, tragándose un camión repartidor de refrescos y causando hundimientos diferenciales en la zona
Vecinos desesperados reportan 60 familias afectadas, 8 evacuadas a hoteles y albergues por riesgo de colapso, mientras comercio local queda paralizado sin acceso a mercancía en domicilios inseguros
Las eeparaciones al 40% avanzan con 50 trabajadores en turnos de 24 horas, instalando refuerzos de fibra de vidrio en el ducto dañado, pero lluvias intensas en CDMX retrasan el cierre estimado en un mes, según Segiagua
Causas recurrentes incluyen infraestructura vieja de 30-40 años con fugas constantes, agravadas por vehículos pesados y lluvias récord que erosionan el suelo, sumando 164 socavones en CDMX durante 2025
Clara Brugada y alcaldesa Aleida Alavez ignoran quejas previas de 80 familias sobre hundimientos en Renovación, donde ya hubo 7 socavones en dos años; expertos de UNAM urgen mantenimiento preventivo para evitar tragedias mayores