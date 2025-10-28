Así se ve la celebración de San Judas Tadeo en CDMX

Miles de fieles se congregan este 28 de octubre en el Templo de San Hipólito, en la CDMX, para venerar a San Judas Tadeo.

Es considerado el intercesor de los casos desesperados e imposibles , por lo que atrae a devotos de todo el país.

, por lo que atrae a devotos de todo el país. El padre Tharcisse Rukundo recordó que San Judas no protege a delincuentes ni a quienes buscan hacer daño.

ni a quienes buscan hacer daño. Los llamados “Sanjuderos” portan i mágenes gigantes, cumplen mandas, regalan comida y llenan el centro de fe y color.

y llenan el centro de fe y color. Su imagen forma parte de murales, tatuajes y canciones, reflejando cómo su culto se integró a la identidad capitalina.

