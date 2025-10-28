Así se ve la celebración de San Judas Tadeo en CDMX
De acuerdo a la Secretaría de Seguridad de la CDMX, este año se esperan más de 120 personas alrededor del Templo de San Hipólito para celebrar a San Judas Tadeo.
Miles de fieles se congregan este 28 de octubre en el Templo de San Hipólito, en la CDMX, para venerar a San Judas Tadeo.
- Es considerado el intercesor de los casos desesperados e imposibles, por lo que atrae a devotos de todo el país.
- El padre Tharcisse Rukundo recordó que San Judas no protege a delincuentes ni a quienes buscan hacer daño.
- Los llamados “Sanjuderos” portan imágenes gigantes, cumplen mandas, regalan comida y llenan el centro de fe y color.
- Su imagen forma parte de murales, tatuajes y canciones, reflejando cómo su culto se integró a la identidad capitalina.
