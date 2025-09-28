Rayo impacta en torre de control del AICM y deja a viajeros varados

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que los problemas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante la tarde-noche del sábado se registraron después de que un rayo cayera en la torre de control como parte de las condiciones meteorológicas.

Vuelos y aterrizajes fueron suspendidos en el AICM, por lo que algunos viajeros fueron enviados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), luego de que la torre de control resultara afectada tras la tormenta eléctrica que afectó sobre todo en Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

AICM activa protocolo de seguridad

El AICM mencionó que a las 18:00 horas se emitió el NOTAM (Aviso para Pilotos) para informar del cierre de una de las pistas hasta las 20:00 horas y posteriormente un rayo impactó en la torre de control. No obstante, gracias a los sistemas de comunicaciones redundantes de emergencia, en ningún momento se perdió el contacto con las aeronaves.

Entre 20:01 y 20:33 horas se suspendieron las salidas para priorizar los aterrizajes de los aviones y poco antes de las 21:00 horas se restablecieron las operaciones normales con la reanudación de despegues.

Destacó que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y la Administración del aeródromo activaron protocolos de seguridad para operar de manera segura.

¿Cómo fue la lluvia que afectó a la CDMX?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que la lluvia registrada en la capital fue de 30 millones de metros cúbicos, equivalente a 12 mil albercas olímpicas, es decir una de las más intensas reportadas durante este 2025.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta roja para la alcaldía Venustiano Carranza, donde se ubica el AICM, ante el pronóstico de fuertes lluvias y caída de granizo. Sin embargo, la fuerza de las precipitaciones fue muy intensa y en gran cantidad.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

