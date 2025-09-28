Lluvias históricas en el Valle de México dejan caos: inundaciones en Iztapalapa y Edomex, hospital afectado y rescates

Las lluvias históricas en el Valle de México, con casi 30 millones de metros cúbicos de precipitación el 27 de septiembre, provocaron inundaciones de hasta 1.60 metros de altura en Iztapalapa.
Las precipitaciones colapsaron calles como Santa María Aztahuacán y dejando vehículos y negocios bajo el agua
En el Edomex, municipios como Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz sufrieron severos daños con bardas colapsadas, transporte público interrumpido y rescate de pasajeros varados en avenidas como Calzada Ignacio Zaragoza
El General de Zona 53 del IMSS en Los Reyes La Paz, se inundó nuevamente con aguas negras y lluvia, afectando operaciones médicas y exponiendo vulnerabilidades en infraestructura, apenas días después de un incidente similar en Iztapalapa
Cientos de viviendas afectadas en la alcaldía Iztapalapa reportaron anegaciones graves, con alerta púrpura activada y suspensión parcial del Metro Línea A, impactando a miles de residentes en el oriente de la capital.
La tormenta generó caos vial con encharcamientos en 28 de 50 puntos, cortes de luz y evacuaciones en Edomex, donde cinco municipios poblados enfrentaron deslaves y afectaciones en servicios básicos