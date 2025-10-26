Cerrarán calles por Fiesta de San Judas Tadeo en CDMX, alternativas viales

Cada año, miles de devotos acuden al templo de San Hipólito para la celebración de la Fiesta de San Judas Tadeo , y este 2025 no será la excepción, por lo que nuevamente se realizarán cierres viales para garantizar la seguridad de los asistentes.

Será el próximo 28 de octubre cuando se espera la llegada masiva de personas para entrar al templo y debido a que se realizarán largas filas y los feligreses se acomodarán afuera del recinto, el paso vehicular se bloqueará.

¿En dónde habrá bloqueos por la Fiesta de San Judas Tadeo?

La llegada masiva de personas provocará que haya afectaciones en:

Avenida Paseo de la Reforma

Avenida Hidalgo

Zarco



¿Cuáles son las alternativas viales?

Eje Central Lázaro Cárdenas

Las avenidas Chapultepec

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

Doctor Río de la Loza

Circuito Interior

Avenida de los Insurgentes

Eje 1 Norte

Ricardo Flores Magón

Devotos llegan a la Iglesia de San Hipólito por San Judas Tadeo

¿Cuántas personas llegarán a la Fiesta de San Judas Tadeo?

Este 2025 se espera aproximadamente la llegada de 50 mil fieles para venerar al “Patrón de las causas difíciles”. La fiesta es una de las celebraciones religiosas más importantes del país y su fama aumentó después de que “su reliquia” llegara en 2024.

La reliquia religiosa de San Judas Tadeo llegó San Hipólito en 2024 proveniente del Vaticano y después devuelta tras varios días en México.

SSC implementará operativo

Para atender el evento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) podrá en marcha un operativo del 26 al 28 de octubre en el que participarán 394 uniformados, apoyados con 29 vehículos, 10 motocicletas, dos grúas, una ambulancia del Escuadrón de Rescate y de Urgencias Médicas (ERUM) y una aeronave de los Cóndores.

