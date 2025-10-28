Deja el auto en casa si tiene este engomado y evita el tráfico del Día de San Judas Tadeo

Este 28 de octubre de 2025, los automovilistas deberán enfrentarse al tráfico ocasionado por el Día de San Judas Tadeo. De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula , los autos que no circulan el martes son aquellos con engomado rosa. Estos vehículos no podrán circular de 5:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México (CDMX) y 48 municipios del Estado de México (Edomex).

La restricción busca mitigar tanto la contaminación del aire como la carga vehicular durante las festividades del Día de San Judas Tadeo, que generalmente atrae a miles de peregrinos. Dejar el auto en casa, este 28 de octubre puede ser una muy buena opción para evitar embotellamientos y multas en caso de infringir este programa obligatorio.

¿Qué vehículos no circulan el martes 28 de octubre?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula , todos los martes, los autos con engomado rosa y placas que terminen en 7 u 8, además de contar con holograma de verificación 1 o 2, deben quedarse en casa.

¡Buen día!

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/6pczM2VKxE — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 26, 2025

No así, los vehículos con holograma 00 o 0 que están exentos de esta restricción, por lo que si cuentas con este beneficio podrás circular sin problema, durante todos los días de la semana.

Pero, si tienes un vehículo con engomado rosa y la terminación de placa señalada anteriormente, te conviene planear un transporte alternativo, sobre todo, durante las celebraciones religiosas del Día de San Judas Tadeo que se lleva a cabo en distintas parroquias de la CDMX y el Edomex. Utiliza el transporte público, comparte auto o cambia tus rutas de viaje para anticiparte a la congestión.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?

La restricción se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 48 municipios del Estado de México, incluyendo Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, La Paz, Naucalpan y el Valle de Toluca, entre otros.

Olvidar el Hoy No circula puede afectar severamente tu bolsillo, pues la multa puede alcanzar hasta 30 UMAs, lo que actualmente equivale a aproximadamente $3,394 pesos, sin contar posibles costos de arrastre al corralón.

Recuerda que, en un día con gran afluencia de automóviles y peregrinos, evitar el uso del vehículo puede traducirse en menos estrés, menor tiempo de viaje y mayor seguridad.