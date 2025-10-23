Bloqueos y marchas que afectarán las calles de la CDMX este jueves 23 de octubre

Ya casi termina la semana, pero no las manifestaciones, pues de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales se prevén varios bloqueos por protestas y hasta una marcha este jueves 23 de octubre.

Este día saldrán a las calles pensionados, colectivos de búsqueda, extrabajadores de transporte, familiares de estudiantes, así como de usuarios en resistencia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Marchas en CDMX este jueves

El Movimiento “Recuperemos el régimen de jubilaciones y pensiones” realizará una marcha a las 15:00 horas del Monumento a la Revolución al Zócalo de la CDMX para exigir el restablecimiento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones con el fin de garantizar una jubilación más digna , así como el cese de las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y de las represiones sindicales que afectan a la base trabajadora.

Hombre roba auto con ayuda de dos niños [VIDEO] Los pequeños fueron “clave” en el robo de un auto, con un señor que literalmente les estaba enseñando a cometer delitos desde temprana edad

Bloqueos en la CDMX

El colectivo “Hasta encontrarles” abordará transporte para continuar con la brigada regional de búsqueda generalizada de las personas desaparecidas en la zona del Ajusco, a las 6:30 de la mañana.

Extrabajadores de la extinta ruta 100, realizará una manifestación en la Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No.1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, a las 10:00 de la mañana.

A las 11:00 de la mañana, la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de Violencia realizará una rueda de prensa con motivo del 14 aniversario de ejecución extrajudicial del tesista y activista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el Centro de Comunicación Social Medellín No.33, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Reducción de carriles en la CDMX

Las autoridades de tránsito informan que hay reducción de carriles por obras de mantenimiento en Avenida Constituyentes, a la altura de General Rincón Gallardo, por lo que hay avance lento en la vialidad.

#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras mantenimiento en Av. Constituyentes a la altura de General Rincón Gallardo. pic.twitter.com/kyXCuFRtqJ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 23, 2025

Servicios de emergencia se hallan sobre Prolongación Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, colonia San Fe Peña Blanca, alcaldía Álvaro Obregón, debido a que se registró un percance vial.

⚠️Servicios de emergencia trabajan por percance vial sobre Prol. Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, colonia Santa Fe Peña Blanca, @AlcaldiaAO.#911CDMX 📲 #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/6OrsUVPN4d — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 23, 2025