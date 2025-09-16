Estado de salud de Jazlyn Azuleth, nieta de la abuelita heroína de Iztapalapa, tras cirugía

La Fundación Michou y Mau informó que la menor Jazlyn Azuleth, nieta de la señora Alicia Matías —quien murió protegiéndola durante la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa—, fue sometida este martes 16 de septiembre a un procedimiento médico en el hospital Shriners Children’s Texas, ubicado en Galveston, Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte médico, la niña ingresó al quirófano por la mañana y, tras la cirugía donde se evaluó los injertos que se necesitará en la piel, su estado de salud se mantiene como crítico estable.

Este es el procedimiento al que se sometió a la niña Jazlyn en Texas

El equipo de especialistas del hospital indicó que, durante la valoración integral, se determinaron las áreas que requerían injertos cutáneos y se evaluó la vía aérea de la menor para decidir los pasos a seguir en relación con la intubación.

La atención forma parte del tratamiento integral de pacientes pediátricos con quemaduras severas, área en la que Shriners Children’s Texas es reconocido a nivel internacional.

La Fundación Michou y Mau, presidida por Virginia Sendel de Iturbide, precisó que seguirá informando sobre la evolución de la menor y agradeció la labor del equipo médico estadounidense que atiende el caso de manera gratuita.

Traslado desde México

Antes de su envío a Estados Unidos, Jazlyn permaneció hospitalizada en el área de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ahí recibió la primera valoración y atención que permitió estabilizarla y preparar su traslado.

La fundación reconoció el apoyo de los médicos mexicanos que trabajaron en coordinación con su equipo para gestionar el traslado el pasado 15 de septiembre.

Gracias a estas acciones, Jazlyn y su madre pudieron viajar a Texas , donde cuentan con acompañamiento y apoyo durante su recuperación.

El sacrificio de Alicia Matías, la abuelita heroína

En su comunicado, la Fundación Michou y Mau también recordó la valentía de Alicia Matías, abuela de Jazlyn , quien perdió la vida al proteger a la menor durante la explosión ocurrida en Iztapalapa.

Subrayaron que “gracias a su sacrificio, su nieta hoy tiene una segunda oportunidad”. La señora Alicia Matías Teodoro murió la noche del viernes 12 de septiembre a consecuencia de las quemaduras.

Este es el objetivo de la Fundación Michou y Mau

La fundación refrendó su compromiso de continuar apoyando a niñas, niños y adolescentes con quemaduras graves, en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud federal.

Destacó que este tipo de acciones son posibles gracias a la colaboración con hospitales de alta especialidad en Estados Unidos, que brindan atención gratuita a pacientes mexicanos en situación crítica.

