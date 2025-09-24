inklusion.png Sitio accesible
Rector de la UNAM condena asesinato de estudiante; se trabajará en los protocolos de seguridad

El rector Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM publicó un mensaje y explicó que el asesinato del estudiante en el CCH Sur ha conmocionado a toda la comunidad.

Publicado por: Itandehui Cervantes
  • El rector de la UNAM se comprometió a coadyuvar con las autoridades durante las investigaciones sobre el crimen.
  • También hizo un llamado a los jóvenes que sufran ansiedad o padezcan un problema pidan ayuda a los docentes o tutores.
  • La Universidad ha puesto a disposición de la comunidad programas de orientación y acompañamiento psicológico.
UNAM
