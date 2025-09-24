Rector de la UNAM condena asesinato de estudiante; se trabajará en los protocolos de seguridad
El rector Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM publicó un mensaje y explicó que el asesinato del estudiante en el CCH Sur ha conmocionado a toda la comunidad.
- El rector de la UNAM se comprometió a coadyuvar con las autoridades durante las investigaciones sobre el crimen.
- También hizo un llamado a los jóvenes que sufran ansiedad o padezcan un problema pidan ayuda a los docentes o tutores.
- La Universidad ha puesto a disposición de la comunidad programas de orientación y acompañamiento psicológico.