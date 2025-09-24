Autoridades piden anticipar viajes por retrasos y estaciones cerradas en el Metro y Metrobús CDMX hoy 24 de septiembre

El Metro CDMX hoy 24 de septiembre de 2025 inició con afectaciones en varias líneas, provocando que los tiempos de espera aumentaran hasta 10 minutos en estaciones de alta afluencia. Usuarios en redes sociales reportaron detenciones prolongadas en la Línea 1, principalmente en Isabel la Católica con dirección a Pantitlán, así como quejas por la lentitud en la Línea 2.

En la Línea 3, aunque las autoridades confirmaron que no hay averías, usuarios reportaron trenes con circulación lenta desde tempranas horas. Estos retrasos generan acumulación de pasajeros en andenes y complicaciones en los traslados hacia zonas laborales y escolares.

Autoridades del Metro reportan afectaciones en 12 líneas

De acuerdo con el último informe del Sistema de Transporte Colectivo, 12 líneas del Metro presentan alta afluencia y tiempos de espera que van de 5 a 6 minutos. La Línea 3 reportó saturación con afluencia alta, mientras que la Línea 1 tuvo pausas de más de 10 minutos según múltiples usuarios.

El avance del Metro hoy señala que las Líneas 5, 7, 8, 9, A, B y 12 también registran alta demanda. Aunque el Metro asegura que los trenes se están agilizando desde terminales, los usuarios insisten en que los tiempos reales de espera son mayores a lo reportado.

Retrasos, estaciones cerradas y accidentes en el Metrobús

El servicio del Metrobús CDMX también presentó problemas. La estación Coyuya de la Línea 2B permaneció cerrada por trabajos de mantenimiento, lo que obligó a los usuarios a buscar accesos alternativos. Además, pasajeros denunciaron que las unidades tardan hasta 15 minutos en llegar, cuando anteriormente el tiempo promedio era de 10 minutos.

En la Línea 3, los reportes indican inconsistencias en las pantallas que muestran los tiempos de arribo. Las autoridades del Metrobús confirmaron que ya trabajan en ajustes para mejorar el servicio, aunque los retrasos continúan generando quejas.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

Ante los retrasos del Metro CDMX hoy, las autoridades recomiendan anticipar los traslados, salir con al menos 20 minutos extra y consultar las redes sociales oficiales del Metro. También sugieren tener rutas alternas como el Metrobús o transporte concesionado.

Para quienes necesiten llegar a tiempo, se recomienda identificar previamente qué líneas del Metro no tienen servicio o presentan mayores demoras. Esta información cambia de forma constante, por lo que la actualización en tiempo real es fundamental.

Horarios del Metro y Metrobús en CDMX

El horario del Metro CDMX hoy es de 5:00 a 24:00 horas de lunes a viernes, de 6:00 a 24:00 los sábados y de 7:00 a 24:00 los domingos y días festivos. El Metrobús opera de 4:30 a 24:00 horas en la mayoría de sus líneas.

A pesar de los horarios establecidos, los retrasos pueden modificar los tiempos de traslado. Por ello, consultar el estado del servicio antes de salir de casa resulta clave para planificar mejor el día.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que este miércoles habrá al menos tres manifestaciones en el Centro Histórico y en Insurgentes Sur, lo que podría complicar aún más la movilidad en la ciudad. Se recomienda a los usuarios del Metro y Metrobús prever traslados alternos para evitar contratiempos.