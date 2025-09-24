Bloqueos y marchas provocarán cierres viales en 6 alcaldías de CDMX hoy
Todos los días en la CDMX hay marchas y concentraciones y por ello, aquí te compartimos alternativas viales, para que puedas llegar a tiempo a tu destino.
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX informó que hoy habrá 19 bloqueos y manifestaciones en 6 alcaldías, las avenidas más afectadas son Paseo de la Reforma, Insurgentes y Periférico, por ello se recomienda a los automovilistas buscar alternativas.
Calles cerradas por bloqueos en CDMX
08:00 horas en Manzanillo 49, Col. Roma Sur; Atlixco 12, colonia Condesa; Av. Miguel Ángel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés; Periférico Sur 4829, colonia Parques del Pedregal.
10:00 horas en Donceles y Allende , colonia Centro Histórico; Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico; Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, colonia Granjas San Antonio.
11:00 horas en Av. Juárez 20, colonia Centro.
12:00 horas en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera; Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; Av. Juárez 38, colonia Centro; Av. Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria; Carr. Picacho Ajusco 24, colonia Héroes de Padierna; Av. H. Congreso de la Unión 66, colonia El Parque; Av. Río Churubusco 1418, colonia Carlos Zapata Vela.
13:00 horas en Blvd. Cataratas 3 , colonia Jardines del Pedregal rumbo a Av. Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.
14:00 horas en Periférico Sur y Zapote, colonia Isidro Fabela.
17:00 horas en Plaza de la Constitución 1, colonia Centro de Tlalpan.
20:00 horas en Calz. de La Viga 44, colonia Esperanza. 2) Av. Juárez y Eje Central “Lázaro Cárdenas”, Col. Centro. 3) Av. Paseo de la Reforma y Florencia (Ángel de la Independencia), Col. Juárez. Rumbo a: Plaza de la República s/n, Col. Tabacalera.
¿En qué alcaldía habrá más manifestaciones hoy?
Las demarcaciones con afectaciones viales hoy son:
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Coyoacán
- Alcaldía Tlalpan
- Alcaldía Iztapalapa
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Alcaldía Iztacalco
Alternativas viales ante bloqueos hoy
Ante el cierre del Eje 1 Poniente Bucareli de Atenas hasta Lucerna se recomienda como alternativa vial Avenida Insurgentes, Paseo de la Reforma y Balderas.
Debido al cierre en República de Cuba desde Callejón Héroes del 57 hasta Eje Central se recomienda utilizar José María Izzaga y Tacuba.
También hay cierre de carriles en Benvenuto Cellini desde Adriano Brower hacia calle Alonso Cano y la alternativa vial es Tiziano.
