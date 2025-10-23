Línea A y 3 con retrasos de más de 10 minutos; Metrobús con aglomeraciones en 2 líneas

Durante la mañana de hoy jueves 23 de octubre, el Metro y Metrobús registran aglomeraciones y retrasos en algunas líneas, así que para que tomes previsiones te decimos cuáles son las más afectadas.

Líneas del Metro CDMX con retrasos

Según el reporte del Sistema de Transporte Colectivo ( STC ), las líneas 2, 3, 7, 8, 9 y 12 registran aglomeraciones y retrasos de hasta 7 minutos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/79an0aAUrg — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 23, 2025

Usuarios señalan que en la línea 3 el avance de los trenes es lento. En la línea A con dirección a Pantitlán el convoy esta tardando más de 10 minutos en pasar en la estación La Paz.

Además, en la línea 2 con dirección a Cuatro Caminos los trenes están tardando en pasar. La línea B también reporta aglomeraciones y retrasos.

¿Cómo va el avance del Metrobús?

El Metrobús informó que la estación Xola de la línea 2 se encuentra cerrada debido a trabajos de remodelación.

Por otro lado, usuarios indican que en la línea 7 hay aglomeraciones y hay pocas unidades hacia Campo Marte.

Además, hay aglomeraciones en la estación Tepalcates de la línea 2 con dirección a Colonia del Valle y Dr. Gálvez.

Horario del Metro y Metrobús

Los medios de transporte más utilizados en la CDMX son el Metro y Metrobús y su horario de servicio es el siguiente:

Metro



Lunes a viernes de las 05:00 a las 00:00 horas

Sábado de las 06:00 a las 00:00 horas

Domingos y días festivos de las 07:00 a las 00:00 horas

Metrobús



Lunes a sábado de las 04:30 a las 00:00 horas

Domingos y días festivos de las 05:00 a las 00:00 horas

La línea 1 que circula sobre Avenida Insurgentes amplía su horario los viernes y sábados hasta las 01:00 horas.

Cabe mencionar que para ingresa a estos dos medios de transporte se debe utilizar la Tarjeta de Movilidad Integrada y se puede recargar en las taquillas, máquinas o desde tu celular a través de la app CDMX o Mercado Pago.

