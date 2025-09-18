Revelan nuevo video de la pipa de gas segundos antes de su explosión en Iztapalapa

Un video obtenido y publicado por el portal “Emeequis” ha provocado polémica al contradecir el dictamen de la Fiscalía de la Ciudad de México, ya que en sus imágenes se puede ver que la pipa de gas que explotó en Iztapalapa NO iba a exceso de velocidad antes de volcarse.

Específicamente, se trata de un fragmento de una cámara de seguridad en un puesto de baños públicos que se encuentra, literalmente, segundos antes del punto exacto donde fue el accidente.

El video de la pipa de gas segundos antes de la explosión

En las imágenes obtenidas por Emeequis se puede ver a la pipa de gas cruzando la avenida a las 2:14:47 de la tarde y tan solo unos momentos después, a las 2:15:24, se observa la primera nube de gas que se forma tras la volcadura de la misma.

La grabación de la pipa ocurre 37 segundos antes del accidente; según el dictamen de la Fiscalía General de la CDMX, en ese tiempo la unidad debió acelerar para perder el control en la curva y provocar la explosión.

Informe de la Fiscalía por la explosión de pipa de gas

El dictamen de la Fiscalía establece que el accidente ocurrió por un “exceso de velocidad de acuerdo al carril por el cual circulaba la pipa”. Aseguran que hicieron una reconstrucción del incidente y el error del conductor ocurrió en el momento en que toma la salida para incorporarse a la autopista México-Puebla.

Establecieron que la pipa perdió el control al entrar en la curva y eso provocó que se impactara contra el muro de contención exterior e inmediatamente después cambió de dirección, lo que le provocó un segundo impacto contra el muro de contención interior.

En pocas palabras, la pipa chocó en dos ocasiones antes de volcarse, liberar el gas y provocar una explosión que se extendió al menos 50 metros a la redonda, afectando a casi cien personas y provocando, hasta ahora, la muerte de 20 de ellas, incluyendo la del operador de la pipa.

La transportadora Silza comparece ante el MP y lamenta el fallecimiento del conductor [VIDEO] La pipa que explotó pertenecía a la transportadora Silza, misma que ya dio una declaración ante las autoridades e informó sobre el conductor que falleció.

