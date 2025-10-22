Se incrementa el número de muertos tras el accidente de la pipa de gas en Iztapalapa

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó que la suma de muertos a causa del accidente de la pipa de gas en el Puente de La Concordia, Iztapalapa, aumentó a 32, mientras que todavía 5 persona siguen hospitalizadas.

En su nueva actualización, la secretaría de salud local señaló que la joven Tiffany Odette Cano González, de tan solo 16 años, murió después de más de un mes internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación, a consecuencia de las heridas.

¿En qué hospitales están las víctimas del accidente de pipa?

Las personas que todavía siguen hospitalizadas son:

Ubaldo Corona García de 45 años en el Hospital Regional N.2 de Villa Coapa, del IMSS

Yaneth Guadalupe de 22 años en el Instituto Nacional de Rehabilitación

Rodolfo Molina Damian de 29 años en el Hospital de Pemex Picacho

Isaí Santiago Cano Ramírez de 2 años en el Hospital de Tacubaya

Jaclyn Azulet Matías Carrillo de 2 años, transferida a Shrines Hospitals for Children en Gaveston, Texas

¿Cómo fue el accidente de la pipa en el Puente de La Concordia?

El pasado 10 de septiembre una pipa una pipa de gas LP volcó, provocando que el combustible saliera del tanque y se propagara como una nube de humo, la cual se encendió rápidamente. Al ser una vialidad bastante concurrida, el accidente provocó una gran cantidad de víctimas, entre ellos estudiantes, maestros y menores de edad.

El incidente dejó visible la falta de regulaciones en la Ciudad de México de unidades pesadas y que transportan materiales peligrosos que tan solo un instante pueden causar una catástrofe.

¿Qué pasó con el conductor de la pipa de gas?

Fernando Soto Munguía, chofer de la pipa , murió el 16 de septiembre a consecuencia de las heridas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le atribuyó toda la responsabilidad, pues “perdió el control, el golpe provocó una hendidura en el tanque, que se expandió rápidamente y que culminó en un incendio que afectó a personas a varios cientos metros a la redonda”.

Según la titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde, el conductor manejaba 4 kilómetros por arriba del límite establecido de velocidad y así tomó la curva donde fue el accidente.

