Estudiantes se manifiestan en C.U.; piden justicia y seguridad en sus escuelas tras ataque en CCH Sur

Tras el asesinato de Jesús Israel, estudiantes se manifiestan en C.U. para exigir justicia y seguridad en la UNAM. “No queremos morir en la escuela”, clamaron.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • Estudiantes se manifiestan en las Islas de Ciudad Universitaria (C.U.), convocados por la comunidad del CCH Sur
  • Exigieron justicia por el asesinato de Jesús Israel “N”, de 16 años, a manos de Lex Ashton “N” en un ataque con guadaña que también lesionó a un trabajador de 65 años
  • Tras el violento incidente, alumnos de diversos planteles marcharon hacia la Torre de Rectoría
  • Bloquearon Insurgentes Sur para demandar protocolos de seguridad reforzados, vigilancia constante y atención psicológica
  • La protesta, con unas 300 personas incluyendo padres de familia, resalta la creciente inseguridad en escuelas
  • El rector Leonardo Lomelí Vanegas de la UNAM condenó el ataque y anunció la revisión de protocolos
  • Los estudiantes entregaron un pliego petitorio con 8 demandas para evitar la violencia escolar y garantizar justicia pronta
