Estudiantes se manifiestan en C.U.; piden justicia y seguridad en sus escuelas tras ataque en CCH Sur
Tras el asesinato de Jesús Israel, estudiantes se manifiestan en C.U. para exigir justicia y seguridad en la UNAM. “No queremos morir en la escuela”, clamaron.
- Estudiantes se manifiestan en las Islas de Ciudad Universitaria (C.U.), convocados por la comunidad del CCH Sur
- Exigieron justicia por el asesinato de Jesús Israel “N”, de 16 años, a manos de Lex Ashton “N” en un ataque con guadaña que también lesionó a un trabajador de 65 años
- Tras el violento incidente, alumnos de diversos planteles marcharon hacia la Torre de Rectoría
- Bloquearon Insurgentes Sur para demandar protocolos de seguridad reforzados, vigilancia constante y atención psicológica
- La protesta, con unas 300 personas incluyendo padres de familia, resalta la creciente inseguridad en escuelas
- El rector Leonardo Lomelí Vanegas de la UNAM condenó el ataque y anunció la revisión de protocolos
- Los estudiantes entregaron un pliego petitorio con 8 demandas para evitar la violencia escolar y garantizar justicia pronta