Crece el número de muertos por el accidente de pipa en puente La Concordia

El número de muertos luego del accidente de la pipa en el puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa, suman 30, mientras que el número de personas hospitalizadas es 15 debido a la gravedad de sus heridas, informó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

De acuerdo con el último reporte de las autoridades, tras la tragedia ocurrida el 10 de septiembre, suman 39 personas dadas de alta, quienes fueron atendidos en diferentes hospitales de la capital, la mayoría especializados en quemaduras de primer, segundo y tercer grado.

Reportan muerte de víctima por accidente de pipa

La lista dada a conocer por las autoridades señala que la víctima que recientemente falleció a causa de la tragedia se llamaba Geovana, de 21 años de años, quiera era atendida en el Hospital de traumatología “Victorio de la Funte Narvaez”, que se ubica en Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero.

Experto explica lo que pasó en La Concordia

El profesor de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Antonio Rius Alonso, explicó a Fuerza Informativa Azteca, que la pipa no explotó, sino que hubo una fuga por donde el gas salió y al entrar en contacto con el medio ambiente se enfrió, convirtiéndose en una nube blanca, la cual se dispersó según la dirección del viento.

La pluma de gas avanzó 120 metros de distancia de donde estuvo la pipa y las flamas midieron hasta 30 metros de altura, De acuerdo con el profesor, si hubiera sido una explosión pudo haberse convertido en una tragedia aún más catastrófica.

Víctimas mortales más jóvenes por la tragedia

Ana Daniela Ramírez Barragán:19 años

Irving Uriel Carrillo Reyes: 20 años

Carlos Iván Contreras Salinas: 29 años

José Gabriel Hernández Méndez: 17 años

Juan Carlos Sánchez Blas: 15 años

Omar Alejandro García Escorsa: 28 años

Oswaldo Gutiérrez Espinoza: 30 años

Eduardo Romero Armas: 30 años

Jovani Martínez Llanos: 17 años

Geovana: 21 años