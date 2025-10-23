¡Evita pagar más de 3 mil pesos! Estos son los autos que no circulan en CDMX y Edomex este jueves
Recuerda que hay multas de hasta 3 mil 394 pesos, así como el envío al corralón por incumplir el Hoy No Circula este jueves 23 de octubre en CDMX y Edomex.
Este jueves 23 de octubre, el programa Hoy No Circula operará con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y los municipios conurbados del Estado de México (Edomex).
Las restricciones estarán vigentes en el horario habitual de 05:00 a 22:00 horas, por lo que es importante que los automovilistas conozcan las reglas para evitar sanciones y complicaciones viales.
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 23, 2025
El #HoyNoCircula del jueves 23 de octubre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/JtIBLXUKUL
¿Qué autos no circulan este jueves 23 de octubre?
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la
Comisión Ambiental de la Megalópolis
(CAMe), los vehículos que no podrán circular este jueves son aquellos que tienen:
- Engomado verde
- Terminación de placa 1 o 2
- Holograma 1 o 2
En cambio, podrán circular sin restricción los autos con holograma 00 o 0, además de los vehículos eléctricos, híbridos, motocicletas, taxis, transporte público, unidades de emergencia y de carga, así como los que cuenten con Pase Turístico vigente .
Multas por incumplir el Hoy No Circula
Los conductores que violen la norma se enfrentan a una multa de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente tres mil 394 pesos.
Además, el vehículo puede ser remolcado al corralón, lo que implica costos adicionales de arrastre y estancia.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) mantiene operativos de supervisión en diversos puntos de la capital, especialmente en avenidas como Periférico, Viaducto Miguel Alemán, Insurgentes y Calzada de Tlalpan, donde el tráfico suele intensificarse durante la mañana y la tarde.
Clima y condiciones de tránsito
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este jueves cielo despejado en la tarde y noche, con temperaturas de 12°C a 25°C.
De acuerdo a la dependencia, no existe probabilidad de lluvia durante el día; no obstante, se solicita a la población manejar con cuidado para evitar accidente.
Recomendaciones para automovilistas
- Consulta si tu vehículo circula en la app Aire CDMX o el sitio oficial del gobierno capitalino.
- Evita zonas inundadas o con tránsito pesado.
- Monitorea el clima y el tráfico en cuentas oficiales.
- Conduce con precaución y respeta los límites de velocidad.
Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita sanciones, sino que ayuda a reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Valle de México.
