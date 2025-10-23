inklusion.png Sitio accesible
Ciudad
Nota

¡Evita pagar más de 3 mil pesos! Estos son los autos que no circulan en CDMX y Edomex este jueves

Recuerda que hay multas de hasta 3 mil 394 pesos, así como el envío al corralón por incumplir el Hoy No Circula este jueves 23 de octubre en CDMX y Edomex.

Hoy No Circula
adn Noticias/Karen Ortega
1 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

Este jueves 23 de octubre, el programa Hoy No Circula operará con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y los municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Las restricciones estarán vigentes en el horario habitual de 05:00 a 22:00 horas, por lo que es importante que los automovilistas conozcan las reglas para evitar sanciones y complicaciones viales.

¿Qué autos no circulan este jueves 23 de octubre?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos que no podrán circular este jueves son aquellos que tienen:

  • Engomado verde
  • Terminación de placa 1 o 2
  • Holograma 1 o 2

En cambio, podrán circular sin restricción los autos con holograma 00 o 0, además de los vehículos eléctricos, híbridos, motocicletas, taxis, transporte público, unidades de emergencia y de carga, así como los que cuenten con Pase Turístico vigente .

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Los conductores que violen la norma se enfrentan a una multa de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente tres mil 394 pesos.

Además, el vehículo puede ser remolcado al corralón, lo que implica costos adicionales de arrastre y estancia.

Atropellan a policía de tránsito en la alcaldía GAM de la CDMX

[VIDEO] La policía de tránsito fue atropellada por un vehículo en la avenida Ferrocarril Hidalgo dentro de la colonia Martín Carrera, en la alcaldía GAM.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) mantiene operativos de supervisión en diversos puntos de la capital, especialmente en avenidas como Periférico, Viaducto Miguel Alemán, Insurgentes y Calzada de Tlalpan, donde el tráfico suele intensificarse durante la mañana y la tarde.

Clima y condiciones de tránsito

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este jueves cielo despejado en la tarde y noche, con temperaturas de 12°C a 25°C.

De acuerdo a la dependencia, no existe probabilidad de lluvia durante el día; no obstante, se solicita a la población manejar con cuidado para evitar accidente.

clima México del 23 de octubre
Recomendaciones para automovilistas

  • Consulta si tu vehículo circula en la app Aire CDMX o el sitio oficial del gobierno capitalino.
  • Evita zonas inundadas o con tránsito pesado.
  • Monitorea el clima y el tráfico en cuentas oficiales.
  • Conduce con precaución y respeta los límites de velocidad.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita sanciones, sino que ayuda a reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Hoy no circula
CDMX
Edomex
