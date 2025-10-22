Retrasos en Líneas 3 y B en el Metro complican movilidad en CDMX este 22 de octubre

Aunque este miércoles 22 de octubre no se registraron lluvias en la Ciudad de México (CDMX), usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos y saturación en las líneas 3 y B, principalmente durante las primeras horas de la mañana.

De acuerdo con reportes ciudadanos y confirmación del propio STC, la Línea 3 , que va de Universidad a Indios Verdes, presenta avance lento en varios tramos, sobre todo entre las estaciones Guerrero e Hidalgo.

En tanto, en la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca, los trenes tardan entre seis y ocho minutos en arribar a los andenes, lo que ha provocado aglomeraciones en estaciones como San Lázaro y Oceanía.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/R4Lz4KUjks — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 22, 2025

Tiempo de espera en todas las líneas del Metro CDMX este miércoles

El STC informó que las demás líneas operan con tiempos de espera promedio de cuatro a cinco minutos, sin incidentes mayores.



Línea 1: 6 minutos

Línea 2: 5 minutos

Línea 3: 6 minutos

Línea 4: 5 minutos

Línea 5: 5 minutos

Línea 6: 5 minutos

Línea 7: 6 minutos

Línea 8: 6 minutos

Línea 9: 6 minutos

Línea A: 5 minutos

Línea B: 6 minutos

Línea 12: 5 minutos

Recuerda que la Línea 1 continúa parcialmente cerrada por los trabajos de modernización, por lo que el RTP ofrece servicio de apoyo gratuito.

Metrobús con operación estable, excepto en Xola

Por su parte, el Metrobús CDMX opera con normalidad en casi toda su red; sin embargo, informó que la estación Xola de la Línea 2 permanece cerrada temporalmente por mantenimiento preventivo en ambos sentidos.

Fuera de este punto, el servicio se reporta estable y sin demoras significativas.

⚠️AVISO L2



9⃣Seguimos informando, por intervención en la estación.

Sin servicio Xola, ambos sentidos.

(Actualización 05:10 h).

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU #MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 22, 2025

Multas por invadir el carril del Metrobús

La Secretaría de Movilidad (Semovi) reiteró que invadir el carril confinado del Metrobús puede generar multas de hasta seis mil 788 pesos, además de sanciones administrativas.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas respetar los espacios exclusivos para transporte público y mantenerse atentos a los avisos del sistema en caso de cierres o desvíos temporales.

