¿Hay Doble Hoy No Circula? Así aplica el programa hoy miércoles 24 de septiembre de 2025 en CDMX y Edomex

Este miércoles 24 de septiembre de 2025, en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), el programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4, que además cuenten con hologramas 1 y 2.

Desde las 5:00 hasta las 22:00 horas estos vehículos deberán permanecer fuera de circulación para contribuir a la reducción de contaminación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Qué autos circulan este miércoles 24 de septiembre 2025?

Excepciones. Podrán transitar sin restricciones:

Los vehículos con hologramas 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos, unidades de transporte público, taxis, motocicletas, vehículos de emergencia, personas con discapacidad con tarjetón, y personal de salud con identificación autorizada.

¿En dónde aplica el programa Hoy No Circula?

En la CDMX el Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa , Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Municipios del Estado de México con Hoy No Circula



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

El programa Hoy No Circula es una medida implementada por más de 30 años con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de contaminación. Su aplicación es fundamental para la salud ambiental y el bienestar de los habitantes de la región.

¿Hay Doble Hoy No Circula hoy miércoles 24 de septiembre 2025?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no activó la Fase 1 de contingencia ni el Doble Hoy No Circula, ya que actualmente la calidad del aire es de aceptable a buena.

La multa por no respetar el Hoy No Circula puede ir de 20 a 30 UMAS, es decir, entre aproximadamente 2 mil 263 y 3 mil 3945 pesos.

Se recomienda a los automovilistas verificar las características de su vehículo y cumplir con las restricciones para evitar sanciones.

