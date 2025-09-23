¿Hay Doble Hoy No Circula? Así aplica el programa hoy miércoles 24 de septiembre de 2025 en CDMX y Edomex
El programa Hoy No Circula es una medida implementada por más de 30 años con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de contaminación.
Este miércoles 24 de septiembre de 2025, en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), el programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4, que además cuenten con hologramas 1 y 2.
Desde las 5:00 hasta las 22:00 horas estos vehículos deberán permanecer fuera de circulación para contribuir a la reducción de contaminación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
¿Qué autos circulan este miércoles 24 de septiembre 2025?
Excepciones. Podrán transitar sin restricciones:
Los vehículos con hologramas 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos, unidades de transporte público, taxis, motocicletas, vehículos de emergencia, personas con discapacidad con tarjetón, y personal de salud con identificación autorizada.
¿En dónde aplica el programa Hoy No Circula?
En la CDMX el Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa , Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.
Municipios del Estado de México con Hoy No Circula
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
¿Hay Doble Hoy No Circula hoy miércoles 24 de septiembre 2025?
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no activó la Fase 1 de contingencia ni el Doble Hoy No Circula, ya que actualmente la calidad del aire es de aceptable a buena.
La multa por no respetar el Hoy No Circula puede ir de 20 a 30 UMAS, es decir, entre aproximadamente 2 mil 263 y 3 mil 3945 pesos.
Se recomienda a los automovilistas verificar las características de su vehículo y cumplir con las restricciones para evitar sanciones.
