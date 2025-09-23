inklusion.png Sitio accesible
Ciudad
Nota

¿Hay Doble Hoy No Circula? Así aplica el programa hoy miércoles 24 de septiembre de 2025 en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula es una medida implementada por más de 30 años con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de contaminación.

Hoy No Circula: Vehículos que descansan este 24 de septiembre 2025 en CDMX y Edomex
Archivo TV Azteca
1 minutos de lectura.
Escrito por: Majo Santillán González

Este miércoles 24 de septiembre de 2025, en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), el programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4, que además cuenten con hologramas 1 y 2.

Desde las 5:00 hasta las 22:00 horas estos vehículos deberán permanecer fuera de circulación para contribuir a la reducción de contaminación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Qué autos circulan este miércoles 24 de septiembre 2025?

Excepciones. Podrán transitar sin restricciones:

Los vehículos con hologramas 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos, unidades de transporte público, taxis, motocicletas, vehículos de emergencia, personas con discapacidad con tarjetón, y personal de salud con identificación autorizada.

¿En dónde aplica el programa Hoy No Circula?

En la CDMX el Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa , Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Municipios del Estado de México con Hoy No Circula

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Chicoloapan
  • Ecatepec
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

El programa Hoy No Circula es una medida implementada por más de 30 años con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de contaminación. Su aplicación es fundamental para la salud ambiental y el bienestar de los habitantes de la región.

¿Hay Doble Hoy No Circula hoy miércoles 24 de septiembre 2025?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no activó la Fase 1 de contingencia ni el Doble Hoy No Circula, ya que actualmente la calidad del aire es de aceptable a buena.

La multa por no respetar el Hoy No Circula puede ir de 20 a 30 UMAS, es decir, entre aproximadamente 2 mil 263 y 3 mil 3945 pesos.

Se recomienda a los automovilistas verificar las características de su vehículo y cumplir con las restricciones para evitar sanciones.

